Kè chống ngập cho Cần Thơ dở dang sau 20 năm

Một đoạn kè tại phường Tân An chưa lắp lan can bảo vệ nhưng không có rào chắn, rất nguy hiểm. "Mùa mưa lũ, triều cường sắp đến nên người dân nơi đây mong muốn công trình sớm hoàn thiện để được an toàn", ông Trần Văn Tâm, ở bên trong kè sông Cần Thơ, thuộc phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều nói.