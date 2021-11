Kẻ bắn giám đốc trong quán cà phê bị khởi tố

Nghệ AnĐậu Đức Thuận khai muốn trả thù nên bắn súng K59 vào giám đốc Nguyễn Đức Tiến trong quán cà phê.

Hôm nay, Thuận, trú phường Hưng Bình, thành phố Vinh, bị Phòng cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng về các tội Giết người và Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.

Đậu Đức Thuận tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Thuận và nạn nhân Tiến, 48 tuổi, giám đốc doanh nghiệp lĩnh vực bất động sản tại Vinh, từng quen biết nhau. Cơ quan điều tra xác định, gần đây do "mâu thuẫn tình cảm", Thuận nảy sinh ý định trả thù.

Sáng 20/11, biết ông Tiến đang có mặt tại quán cà phê trên đường Đinh Công Tráng (TP Vinh), Thuận đón taxi tới. Đi bộ từ sảnh vào khu vực ông Tiến đang ngồi uống cà phê cùng bàn với 4 người bạn, Thuận rút súng K59 bắn một phát.

Ông Tiến bị đạn găm vào bả vai gục tại chỗ, đã dần ổn định sức khỏe.

Giám đôc bị bắn tại tiệm cà phê Khoảnh khắc Thuận tiến vào quán gây án. Video: Phương Linh

Thuận sau khi gây án đã trở về nhà, sử dụng ô tô riêng để đi trốn. Tuy nhiên, khi xe chạy tới địa phận phường Quán Bàu (TP Vinh) thì cảnh sát bắt sau hơn một giờ gây án.

