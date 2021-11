Nổ súng tại quán cà phê, một người bị thương

Nghệ AnĐậu Đức Thuận, 37 tuổi, mang theo súng K59 tới quán cà phê bắn liên tiếp khiến một người trọng thương.

Công an thành phố Vinh cho hay, gần trưa nay đã bắt được Thuận trú tại phường Hưng Bình (TP Vinh) khi nghi phạm đang trên đường bỏ trốn; thu tang vật là khẩu súng K59.

Quán cà phê nơi xảy ra vụ án. Ảnh: V Tân

Bước đầu nhà chức trách xác định, gần 9h ngày 20/11, Thuận đi taxi tới một quán cà phê đầu đường Đinh Công Tráng (TP Vinh), sau đó bất ngờ rút súng mang theo bắn ít nhất hai phát vào một người khách đang ngồi trong quán.

Hậu quả, khiến một người đàn ông tên Tiến, trú ở Nghệ An (giám đốc doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực dầu khí) bị một phát đạn găm vào người. Gây án xong, nghi phạm lên xe taxi rời khỏi hiện trường.

Khẩu súng gây án. Ảnh: T Nghệ

Giám đốc Công an Nghệ An, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng chỉ đạo Công an TP Vinh và đơn vị liên quan truy xét manh mối. Gần 2 giờ sau, Thuận bị cảnh sát bắt khi đang lái ôtô riêng trốn khỏi địa bàn.

"Cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân vụ án", lãnh đạo công an TP Vinh, nói. Nạn nhân đang cấp cứu với vết thương do phát súng trúng xương bả vai.

Anh Thư