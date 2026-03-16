Kawasaki Z1100 2026 - nakedbike thay thế Z1000, giá 409 triệu đồng

Mẫu xe kế thừa dòng Z1000 huyền thoại nhập khẩu Nhật Bản, động cơ 1.099 phân khối, công suất 136 mã lực.

Hôm 15/3, Kawasaki Việt Nam giới thiệu Z1100 SE ABS 2026 với giá bán 409 triệu đồng kèm phiên bản màu duy nhất: xám Graphenesteel. Sự xuất hiện của mẫu Z1100 cũng khép lại hành trình của Z1000, mẫu nakedbike ăn khách một thời tại Việt Nam.

Kawasaki Z1100 kế thừa những điểm mạnh của Z1000 ở tạo hình hầm hố, hiếu chiến và thể thao theo ngôn ngữ thiết kế Sugomi mô phỏng hình dáng của các loài thú săn mồi. Các mảng khối cắt xẻ, cơ bắp đan xen khắp thân xe, tạo nên cá tính khác biệt trong phân khúc.

Phần đèn pha trên Z1100 có tạo hình mới, trong khi đèn định vị vẫn đặt trước tay lái như thế hệ tiền nhiệm. Z1100 phát triển dựa trên khung sườn nhôm đôi, trong đó động cơ cũng là một phần chịu lực. Ống xả được thiết kế lại, không nhiều phá cách như thế hệ cũ.

Về kích thước, các thông số về chiều dài, rộng, cao hay trục cơ sở của Kawasaki Z1100 không thay đổi nhiều so với bản cũ. Chiều cao yên ở mức 815 mm và khoảng sáng gầm 125 mm. Xe có trọng lượng ướt khoảng 221 kg và bình xăng 17 lít.

Với phiên bản SE phân phối tại Việt Nam, Z1100 có "dàn chân" khá đắt. Xe sử dụng phuộc USD (Upside-Down) của Showa phía trước và giảm xóc sau Onlins. Phanh đĩa trang bị cho bánh trước, kẹp phanh Brembo, phanh đĩa đơn bánh sau.

Hãng Nhật nói rằng, khả năng điều khiển Z1100 linh hoạt và thoải mái hơn thế Z1000 cũ nhờ tay lái rộng hơn 22 mm và đưa về phía trước thêm 13 mm. Bầu lọc ống xả đặt dưới gầm giúp hạ thấp thêm trọng tâm, tăng thêm độ ổn định khi di chuyển ở tốc độ cao.

Động cơ 4 xi-lanh của Z1100 có dung tích thực 1.099 phân khối, con số của Z1000 là 1.043 phân khối. Động cơ mới cho công suất 136 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm. So với Z1000, Kawasaki Z1100 có sức kéo gia tăng đôi chút, còn công suất thì ngược lại.

Xe vẫn đi kèm hộp số 6 cấp, các công nghệ hỗ trợ như cảm biến 6 trục, kiểm soát lực kéo, kiểm soát lực phanh (bao gồm ABS trong cua), ga tự động, sang số nhanh hai chiều.

Với giá bán 409 triệu đồng, Kawasaki Z1100 cạnh tranh các đối thủ ở phân khúc nakedbike cỡ lớn như BMW S 1000 R (779 triệu đồng), Honda CB1000 Hornet (340 triệu đồng), CB1000R (từ 510,5 triệu đồng) hay Yamaha MT-10 (469 triệu đồng)...

Phạm Trung