Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada tận hưởng Coachella

Katy Perry và bạn trai - cựu Thủ tướng Justin Trudeau - được fan ví như trở lại tuổi đôi mươi khi hẹn hò tại lễ hội âm nhạc Coachella.

Trên Instagram ngày 11/4, Katy Perry khoe loạt hình tại đêm Coachella thứ hai, bao gồm hai tấm ảnh chụp với ông Justin Trudeau. Cô cũng đăng nhiều video ghi lại kỷ niệm của cả hai như cùng người yêu hát theo ca khúc Speed Demon của Justin Bieber, nhún nhảy theo giai điệu.

Bài đăng của cô hiện gây chú ý trên mạng xã hội, được nhiều tài khoản đăng lại. Trên X, vài fan bình luận cặp sao trông như đang ở độ tuổi đôi mươi, trang ENews nhận xét họ tận hưởng "giấc mơ tuổi teen" (Teenage Dream - Katy Perry có một bản hit cùng tên).

Katy Perry và cựu Thủ tướng Justin Trudeau tại lễ hội âm nhạc Coachella ngày 11/4. Video: Instagram Katy Perry

Trên TikTok cùng ngày, ca sĩ tiếp tục khiến fan phấn khích khi chia sẻ video quay cảnh cô hào hứng khi thấy Justin Bieber trên sân khấu. Cô nhảy cẫng lên, hò hét trước mặt bạn trai.

Nội dung thu hút hơn 10 triệu lượt xem và hơn hai triệu lượt thích. Nhiều người cho biết bất ngờ khi thấy cựu Thủ tướng Canada tại lễ hội âm nhạc, cho rằng đây là điều họ chưa từng ngờ tới. Vài tài khoản đùa rằng Katy Perry quên mất bản thân cũng là người nổi tiếng.

Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada tại Coachella Katy Perry phấn khích trước sân khấu của Justin Bieber. Video: TikTok Katy Perry

Katy Perry và ông Justin Trudeau công khai mối quan hệ từ tháng 10/2025 - trùng dịp sinh nhật lần thứ 41 của ca sĩ. Trước đó ba tháng, hai người liên tục vướng tin hẹn hò do thường xuất hiện cùng nhau. Mối quan hệ càng gây chú ý khi Daily Mail tung bộ ảnh cặp sao ôm hôn trên du thuyền của Perry ngoài khơi bờ biển Santa Barbara, California.

Tháng 12/2025, Katy Perry lần đầu đăng ảnh cùng cựu Thủ tướng. Từ đó, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh chụp cùng ông. Thời gian qua, cả hai đi du lịch nhiều nơi, góp mặt trong các sự kiện lớn nhỏ. Theo nguồn tin của People, họ đến với nhau nhờ sự kiên trì của ông Trudeau. Ban đầu, Perry không có ý định tìm tình yêu mới, nhưng ông nhiều lần thể hiện bản thân rất muốn gặp cô.

Katy Perry và cựu Thủ tướng tại Coachella Cặp sao hát theo bài hát "Speed Demon" của Justin Bieber. Video: Instagram Katy Perry

Katy Perry, 42 tuổi, là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ, một trong những biểu tượng nhạc pop thập niên 2010. Cô có nhiều bản hit như Dark Horse, Roar, Bon Appétit, Firework, Last Friday Night, Hot N Cold. Cô từng có một cuộc hôn nhân với danh hài Anh Russell Brand từ năm 2010 đến 2012.

Ông Justin Trudeau, 55 tuổi, là Thủ tướng Canada giai đoạn 2015-2025. Ông là thủ tướng trẻ thứ nhì trong lịch sử Canada, theo đảng Tự do. Tháng 1/2025, ông tuyên bố từ chức. Ông Trudeau thông báo ly thân vợ Sophie Grégoire tháng 8/2023 sau 18 năm chung sống. Ngoài Xavier, cả hai còn hai người con là Ella-Grace Trudeau, 17 tuổi, và Hadrien Trudeau, 12 tuổi.

Coachella là lễ hội âm nhạc lớn nhất Bắc Mỹ, diễn ra tháng 4 hàng năm tại Empire Polo Ground ở thành phố Indio, bang California. Năm nay, sự kiện diễn ra từ ngày 10 đến 19/4, chỉ tổ chức vào ba ngày cuối tuần. Những ngôi sao nổi bật trong chương trình là Sabrina Carpenter, Justin Bieber và Karol G.

Phương Thảo (theo ENews)