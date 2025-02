Katy Perry và bạn gái tỷ phú Jeff Bezos sẽ bay vào rìa vũ trụ

Ca sĩ Katy Perry, Lauren Sánchez - vị hôn thê của tỷ phú Jeff Bezos - tham gia phi hành đoàn toàn nữ bay vào không gian.

Ngày 27/2, công ty hàng không Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos công bố danh sách sáu phụ nữ tham gia sứ mệnh NS-31 - dự án bay lên rìa vũ trụ thứ 11 của đơn vị bằng tên lửa New Shepard. Chuyến bay chưa có ngày khởi hành, dự kiến diễn ra mùa xuân năm nay.

Ngoài Katy Perry và cựu MC Lauren Sánchez, phi hành đoàn gồm nhà báo nổi tiếng Gayle King, nhà hoạt động nhân quyền kiêm nhà nghiên cứu du hành vũ trụ gốc Việt - Amanda Nguyen, cựu nhà khoa học tên lửa NASA - Aisha Bowe, và nhà sản xuất phim Kerianne Flynn.

Danh sách sáu phi hành gia tham gia sứ mệnh NS-31. Ảnh: Blue Origin

Theo Blue Origin, Lauren Sánchez, 56 tuổi, là người tập hợp đội hình. "Cô ấy rất vinh dự dẫn dắt đội ngũ thám hiểm thực hiện sứ mệnh thách thức góc nhìn của họ về Trái Đất, tiếp thêm sức mạnh để tất cả chia sẻ câu chuyện của mình, cũng như tạo sức ảnh hưởng lâu dài, truyền cảm hứng cho thế hệ sau", đại diện công ty cho biết.

ABC News đưa tin hành trình kéo dài 10 phút, đạt độ cao khoảng 105 km trên Trái Đất. Tên lửa sẽ vượt qua đường Kármán - ranh giới giữa khí quyển Trái Đất và vũ trụ, cách bề mặt hành tinh 100 km.

Trước đây, nhiều người nổi tiếng khác từng tham gia dự án du hành không gian do tỷ phú Jeff Bezos tổ chức. Sao Star Trek William Shatner góp mặt trong chuyến bay thứ hai của Blue Origin bằng tên lửa New Sherpard tháng 10/2021, khi đó ông 90 tuổi. Hai tháng sau, MC chương trình Good Morning America - Michael Strahan, có tên trong đợt phóng thứ ba. Danh hài Pete Davidson từng có kế hoạch bay vào tháng 3/2022, nhưng hủy do vấn đề lịch trình.

Katy Perry, 41 tuổi, là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ, một trong những biểu tượng nhạc pop thập niên 2010. Ca sĩ có nhiều bản hit với hơn một tỷ lượt xem trên YouTube như Dark Horse, Roar, Bon Appétit, Firework, Last Friday Night, Hot N Cold. Năm 2023, Katy Perry bán bản quyền âm nhạc các bài hát và album từ năm 2008 đến 2020 cho Litmus Music, thu về 225 triệu USD. Cô dự kiến khởi động chuyến lưu diễn Lifetimes Tour vào ngày 23/4, kéo dài đến tháng 11.

MV 'Roar' của Katy Perry MV "Roar" (2013) của Katy Perry đạt hơn bốn tỷ lượt xem. Video: YouTube Katy Perry

Lauren Sánchez sinh năm 1969, là người dẫn chương trình gốc Mexico từng đoạt giải Emmy, thực hiện nhiều show nổi tiếng trên kênh KTTV Fox-11 như Good Day LA. Cô còn là diễn viên, nhà sản xuất phim và nhà văn. Hồi tháng 9, cô xuất bản truyện đầu tay dành cho thiếu nhi với chủ đề ngoài không gian - The Fly Who Flew to Space.

Sánchez nổi tiếng sau khi yêu nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos. Năm 2019, họ công khai hẹn hò sau khi xác nhận ly hôn người cũ. Cả hai được cho là đồng điệu về sở thích, đam mê về hàng không, làm từ thiện, đầu tư cho các tổ chức cộng đồng.

Phương Thảo (theo ABC News)