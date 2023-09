Katy Perry bán bản quyền âm nhạc giá 225 triệu USD

Katy Perry bán bản quyền âm nhạc các bài hát và album từ năm 2008 đến 2020 như "Teenage Dream" cho Litmus Music.

Theo Billboard ngày 19/9, thỏa thuận 225 triệu USD bao gồm bản quyền năm album của Perry được phát hành thông qua Capitol Records: One of the Boys (2008), Teenage Dream (2010), Prism (2013), Witness (2017), Smile (2020).

Dan McCarroll - đồng sáng lập và giám đốc sáng tạo của Litmus - cho biết: "Katy Perry là người có tầm nhìn sáng tạo, đã tạo ra tác động lớn trong âm nhạc, truyền hình, phim ảnh và hoạt động từ thiện. Tôi rất vinh dự được hợp tác với Katy một lần nữa và giúp Litmus quản lý những sản phẩm tuyệt vời của cô ấy".

Katy Perry dự sự kiện Power of Women của Variety năm 2021. Ảnh: Reuters

Giám đốc điều hành Carlyle - tài trợ cho Litmus Music - nói những bài hát mang tính biểu tượng của Katy không chỉ đạt được thành công thương mại vượt trội mà còn có ảnh hưởng lớn đến văn hóa đại chúng.

Katheryn Elizabeth Hudson (sinh năm 1984), thường được biết đến với nghệ danh Katy Perry, là ca sĩ, nhạc sĩ và giám khảo chương trình truyền hình người Mỹ. Katy nổi tiếng thế giới qua những bản nhạc pop thập niên 2010. Cô sở hữu nhiều bản hit với hơn một tỷ lượt xem trên YouTube như Dark House, Roar, Bon Appétit, Fire Work, Last Friday Night, Hot N Cold...

Theo Forbes, hiện ca sĩ có tổng tài sản 38,5 triệu USD. Perry chuẩn bị kết thúc tour diễn tại Las Vegas với chặng cuối cùng diễn ra từ ngày 4/10 đến ngày 4/11.

Katy Perry - Teenage Dream MV "Teenage Dream" phát hành năm 2010. Video: YouTube Katy Perry

Litmus Music ra mắt vào mùa hè năm 2022 và Keith Urban đã trở thành nghệ sĩ đầu tiên bán bản quyền cho công ty vào tháng 12/2022. Litmus sẽ mua và quản lý quyền âm nhạc với nhiều thể loại và phong cách.

Theo ABC News, các chuyên gia cho rằng việc nghệ sĩ kiếm tiền từ bán bản quyền kho nhạc và thổi hồn vào những bản hit trước đây đang trở thành xu hướng. Năm 2021, Bruce Springsteen đã bán bản quyền cho Sony với giá hơn 500 triệu USD. Những ca sĩ khác cũng tham gia như Neil Young, David Bowie, Justin Timberlake, John Legend. Đầu năm, Justin Bieber từng bán bản quyền 291 ca khúc của anh cho Hipgnosis Songs Capital với giá 200 triệu USD.

Thanh Giang