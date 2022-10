Katy Perry trở lại trong MV 'Where We Started'

MV 'Where We Started' MV "Where We Started" - Thomas Rhett và Katy Perry phát ngày 18/10. Video: Youtube Thomas Rhett

Mở đầu MV của đạo diễn Patrick Tracy, Thomas Rhett và Katy Perry ngồi trong hai căn phòng riêng. Rhett mặc bộ đồ denim ngồi ở căn phòng màu xanh lam, Katy Perry mang bộ váy trắng bồng bềnh được bao phủ bởi màu hồng cam. Khi hát đoạn điệp khúc thứ hai, cặp nghệ sĩ đi qua các tấm màn phủ và tìm thấy nhau.

Tháng 1, Rhett đã mời Katy Perry hợp tác trong ca khúc Where We Started. Trong 24 giờ, Katy đồng ý tham gia. Cô nói: "Tôi yêu việc tạo nên một thế giới mơ mộng cho Where We Started, từ đó tôi có cơ hội quay lại Nashville - nơi bắt đầu con đường âm nhạc".

Where We Started từng là ca khúc chủ đề cho album phòng thu thứ sáu của Rhett. Bài hát đạt vị trí 33 trên bảng xếp hạng Billboard's Hot Country Songs của Billboard vào tháng 4. Album góp mặt ba tuần trên Billboard 200 và 23 tuần trên Top Country Albums.

Theo People, Rhett dành nhiều lời tán dương Katy trong quá trình làm việc: "Cô ấy đã dành rất nhiều thời gian và công sức cho giọng hát của mình và đó là một trong những giọng hát hay nhất", "Làm việc với Katy là một quá trình hợp tác hiệu quả. Từ việc theo dõi bài hát trong phòng thu, màn trình diễn của chúng tôi trên sân khấu American Idol cho tới video này, ý kiến đóng góp của cô ấy khiến toàn bộ trải nghiệm thực sự đặc biệt với tôi".

Thomas Rhett và Katy Perry song ca trong "American Idol" hồi tháng 5. Ảnh: Outsider

Katheryn Elizabeth Hudson (sinh năm 1984), thường được biết đến với nghệ danh Katy Perry, là ca sĩ, nhạc sĩ và giám khảo chương trình truyền hình người Mỹ. Katy nổi tiếng thế giới qua những bản nhạc pop thập niên 2010. Cô sở hữu nhiều bản hit với hơn một tỷ lượt xem trên Youtube như Dark House, Roar, Bon Appétit, Fire Work, Last Friday Night, Hot N Cold.

Tháng 8/2020, Katy Perry và chồng Orlando Bloom chào đón con gái đầu lòng - Daisy Dove. Trong hai năm, Katy tập trung cho gia đình. Các sản phẩm âm nhạc của cô thời gian này đều không gây được tiếng vang. Trong đó, MV When I'm Gone của Katy kết hợp Alesso (phát tháng 1) chỉ đạt 27 triệu lượt xem trên Youtube.

Thomas Rhett (sinh năm 1990) là ca sĩ kiêm nhạc sĩ nhạc đồng quê người Mỹ. Anh là con trai của ca sĩ Rhett Akins. Một số ca khúc của anh gồm Die A Happy Man, Marry Me, Get Me Some Of That...