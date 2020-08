Katy Perry sinh con đầu lòng

MỹCa sĩ Katy Perry và tài tử Orlando Bloom chào đón con gái chung - Daisy Dove - hôm 26/8.

Theo Eonline, cặp sao xác nhận thông tin với Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF), nơi cả hai làm đại sứ thiện chí. Họ cũng thông báo thành lập quỹ từ thiện vì trẻ em theo tên của con gái mới sinh. Cặp sao kêu gọi người hâm mộ ủng hộ tiền để giúp đỡ những trường hợp khó khăn.

"Chúng tôi như đi trên mây khi con gái chào đời an toàn và khỏe mạnh. Nhưng chúng tôi biết không phải ai cũng may mắn như vậy. Nhiều nơi vẫn thiếu hụt nhân viên y tế. Cứ 11 giây có một phụ nữ mang thai hoặc trẻ sơ sinh qua đời vì những lý do có thể phòng ngừa được nếu đủ điều kiện về y tế", cặp sao cho biết.

Katy Perry và Orlando Bloom. Ảnh: SIPA USA.

Daisy Dove là con đầu lòng của Katy Perry. Trong khi đó, Orlando Bloom có một con trai chín tuổi - Flynn - với vợ cũ Miranda Kerr. Con trai anh hiện sống cùng mẹ và chồng mới, tỷ phú Evan Spiegel.

Perry và Bloom đính hôn tháng 2/2019 sau ba năm hẹn hò. Cặp sao dự định làm đám cưới tại Nhật Bản hồi tháng 6 nhưng phải hoãn vì dịch. Trước Orlando Bloom, nữ ca sĩ kết hôn cùng danh hài Russell Brand từ năm 2010 tới 2012.

Never Worn White - Katy Perry Katy Perry lần đầu khoe bụng bầu trong MV "Never Worn White" hồi tháng 3. Video: Katy Perry Youtube.

Đạt Phan (theo Eonline)