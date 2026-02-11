Katy Perry quấn quýt cựu Thủ tướng Canada

Cũng trong bài đăng, cô đăng hình đi ăn lẩu cùng ông Trudeau. Phần lớn nội dung còn lại là ảnh chụp trang phục của Katy Perry, video chơi đùa cùng bé Daisy - con chung của ca sĩ với tình cũ Orlando Bloom - và các câu danh ngôn cô tâm đắc.

Hiện ca sĩ nghỉ ngơi sau khi hoàn thành chuyến lưu diễn quốc tế Lifetimes Tour vào tháng 12/2025. Cô dành nhiều thời gian cho gia đình, bạn bè và người yêu nhưng cũng tham dự một số sự kiện.