Katy Perry quấn quýt cựu Thủ tướng Canada

Trên Instagram ngày 10/2, Katy Perry chia sẻ loạt hình ghi lại kỷ niệm trong kỳ nghỉ đông, bao gồm chuyến đi trượt tuyết cùng cựu Thủ tướng Canada - ông Justin Trudeau. Cô không tiết lộ thời điểm chụp ảnh, chỉ đăng kèm chú thích: "Hãy để tình yêu trở thành cuộc cách mạng".
Cũng trong bài đăng, cô đăng hình đi ăn lẩu cùng ông Trudeau. Phần lớn nội dung còn lại là ảnh chụp trang phục của Katy Perry, video chơi đùa cùng bé Daisy - con chung của ca sĩ với tình cũ Orlando Bloom - và các câu danh ngôn cô tâm đắc.
Hiện ca sĩ nghỉ ngơi sau khi hoàn thành chuyến lưu diễn quốc tế Lifetimes Tour vào tháng 12/2025. Cô dành nhiều thời gian cho gia đình, bạn bè và người yêu nhưng cũng tham dự một số sự kiện.
Cặp sao trong chuyến đi chơi tại Nhật Bản vào tháng 12. Lần đầu ca sĩ đăng ảnh ông Justin Trudeau lên trang cá nhân sau gần hai tháng công khai chuyện tình cảm. Từ cuối tháng 7/2025, cả hai vướng nghi vấn hẹn hò do nhiều lần gặp nhau ở Canada, sau đó lộ ảnh ôm hôn trên du thuyền ở California, Mỹ, hồi tháng 10/2025 nhưng không ai xác nhận mối quan hệ.
Kể từ khi công khai, nghệ sĩ thoải mái đăng ảnh, bày tỏ tình cảm nhiều hơn. Đầu tháng 1, cô khiến người hâm mộ thích thú khi đăng ảnh hôn người yêu bên bờ biển. Ngoài ra, cô khoe mặt dây chuyền hình lá phong - biểu tượng của Canada.
Buổi hẹn hò ở nhà hàng sushi tại Tokyo của Katy Perry và bạn trai.
Theo nguồn tin của People, họ đến với nhau nhờ sự kiên trì của ông Justin Trudeau. Ban đầu, Katy Perry không có ý định tìm tình yêu mới, nhưng cựu thủ tướng nhiều lần thể hiện bản thân rất muốn gặp cô. Ông được cho bay khắp thế giới để dành thời gian bên ca sĩ khi cô đi lưu diễn. "Katy Perry cảm động trước nỗ lực của ông ấy, cảm thấy hào hứng khi hẹn hò ông", người này nói thêm.
Bên cạnh các chuyến đi chơi, Katy Perry tham gia các hoạt động mang tính ngoại giao cùng bạn trai. Đầu tháng 12, người hâm mộ bất ngờ khi thấy cô xuất hiện trong bài viết của cựu Thủ tướng Nhật Fumio Kishida trên X. Trong đó, chính trị gia chia sẻ ảnh chụp cùng ca sĩ và ông Justin Trudeau, cho biết vợ chồng ông đã dùng bữa trưa với cặp sao. Ông còn gọi Perry là "nửa kia" (partner) của ông Trudeau.
Tháng 1, hai người tiếp tục gây chú ý khi tay trong tay dự Hội nghị Thượng đỉnh Quyền lực mềm (Global Soft Power Summit) - thuộc khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Thụy Sĩ. Tại sự kiện, ông Trudeau được cho nhắc đến Katy Perry khi kể lại buổi hẹn hò với một cô gái Mỹ trên sân thượng của một quán bar ở Montréal (Canada). Ảnh: AP
Hình ảnh của họ tại diễn đàn được người hâm mộ chia sẻ khắp các trang mạng xã hội, có hàng trăm nghìn lượt xem cho mỗi bài đăng. Trên TikTok, video ghi lại cảnh ông Justin Trudeau ngồi trên sân khấu, nháy mắt với bạn gái thu hút hơn một triệu lượt view. Video: TikTok/@KatyPerryCrave
Katy Perry, 42 tuổi, là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ, một trong những biểu tượng nhạc pop thập niên 2010. Cô có nhiều bản hit như Dark Horse, Roar, Bon Appétit, Firework, Last Friday Night, Hot N Cold. Cô từng có một cuộc hôn nhân với danh hài Anh Russell Brand từ năm 2010 đến 2012.
Ông Justin Trudeau, 55 tuổi, là Thủ tướng Canada giai đoạn 2015-2025. Ông là thủ tướng trẻ thứ nhì trong lịch sử Canada, theo đảng Tự do. Tháng 1, ông tuyên bố từ chức. Ông Trudeau thông báo ly thân vợ Sophie Grégoire tháng 8/2023 sau 18 năm chung sống, cả hai có ba con.
Phương Thảo
Ảnh, video: Instagram/ Katy Perry