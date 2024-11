Katy Perry, Lady Gaga hát ở buổi vận động của bà Kamala Harris

MỹKaty Perry, Lady Gaga hát ở buổi vận động tranh cử tổng thống Mỹ của ứng viên Kamala Harris, nói ủng hộ bà vì tương lai gia đình, đất nước.

Theo AP, cô mang các ca khúc Dark Horse (2013), Part of Me (2010) và Firework (2010) đến chiến dịch tranh cử của ứng viên Kamala Harris tại Pittsburgh, ngày 4/11 (giờ địa phương). Kết thúc hai tiết mục đầu tiên, cô dành vài phút tri ân bà Harris, cho biết sẽ bỏ phiếu cho bà vì tương lai của bé Daisy - con gái bốn tuổi của cô và tài tử Orlando Bloom.

Katy Perry biểu diễn "Part of Me" tại buổi vận động của bà Kamala Harris Ca sĩ Katy Perry gây chú ý với phát ngôn: "Cơ thể của tôi, quyết định của tôi" trước khi hát ca khúc "Part of Me" tại buổi vận động. Video: X/ Katy Perry Activity

Katy Perry nói: "Tôi biết Kamala từ trước khi bà trở thành thượng nghị sĩ. Bà luôn đấu tranh cho nhóm người yếu thế nhất, lên tiếng vì những cá nhân không có tiếng nói. Bà còn bảo vệ quyền làm chủ cơ thể của phụ nữ chúng tôi. Tôi biết bà ấy sẽ bảo vệ tương lai của con gái tôi và của các bạn. Vì thế, hãy bầu chọn cho bà Kamala Harris làm tổng thống tiếp theo của nước Mỹ".

Khép lại bài phát biểu, cô tiếp tục khuấy động sân khấu bằng ca khúc Greatest Love of All (1986) của huyền thoại Whitney Houston, mở đầu với câu hát: "I believe the children are our future" (Tôi tin thế hệ trẻ em hôm nay là tương lai của chúng ta ngày sau). Katy Perry kết thúc phần trình diễn bằng bài hát Firework.

Katy Perry hát ca khúc "Greatest Love of All" Katy Perry trình diễn "Greatest Love of All" của danh ca Whitney Houston. Video: PBS News

Không phải lần đầu giọng ca sinh năm 1984 biểu diễn ủng hộ các ứng viên tổng thống. Năm 2016, cô được xem là nhà hoạt động chính trong chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton, từng có bài phát biểu vận động người dân bầu cử tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ ở Philadelphia. Cô còn trình diễn bản hit Roar tại sự kiện năm ấy.

Trong cuộc chạy đua Nhà Trắng năm 2020, Katy Perry kêu gọi mọi người bỏ phiếu cho ông Joe Biden và bà Kamala Harris cho vị trí tổng thống và phó tổng thống. Trên Instagram khi ấy, cô nhận xét bà Harris thuộc "kiểu lãnh đạo có kinh nghiệm mà người dân cần, là kiểu người sẵn sàng làm việc để quốc gia tốt đẹp hơn".

Katy Perry (trái) và bà Kamala Harris năm 2020. Ảnh: Instagram Katy Perry

Sau Pittsburgh, bà Kamala Harris tiếp tục tổ chức mít tinh vận động tại Philadelphia, Pennsylvania, với sự góp mặt của Lady Gaga, Winfrey Oprah và nhiều nghệ sĩ. Tại sự kiện, Lady Gaga hát hai ca khúc God Bless America và Edge of Glory.

Trước khi biểu diễn, ca sĩ gây chú ý với bài kêu gọi người ở bang Pennsylvania bỏ phiếu cho bà Harris. Cô nói: "Hơn nửa lịch sử của đất nước này, phụ nữ không có tiếng nói. Dù vậy, chúng ta vẫn là người nuôi dạy con cái, chăm lo gia đình và hỗ trợ đàn ông trong bất kỳ quyết định nào họ đưa ra. Nhưng ngày mai, phụ nữ sẽ tham gia quá trình đưa ra quyết định. Trái tim tôi giờ đây chất chứa hình bóng của những người đàn bà kiên cường, rắn rỏi đã tạo nên tôi hôm nay. Tôi sẽ bỏ phiếu cho người sẽ trở thành tổng thống của tất cả người Mỹ".

Lady Gaga hát tại buổi vận động của bà Kamala Harris Ca sĩ Lady Gaga hát ca khúc "God Bless America" tại cuộc mít tinh. Video: YouTube Mario Cruz

Katy Perry, 40 tuổi, là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ, một trong những biểu tượng nhạc pop thập niên 2010. Ca sĩ có nhiều bản hit với hơn một tỷ lượt xem trên YouTube như Dark Horse, Roar, Bon Appétit, Firework, Last Friday Night, Hot N Cold. Năm 2023, Katy Perry bán bản quyền âm nhạc các bài hát và album từ năm 2008 đến 2020 cho Litmus Music, thu về 225 triệu USD. Hồi tháng 2, cô thông báo rời ghế giám khảo chương trình American Idol sau bảy năm gắn bó.

Lady Gaga tên thật là Stefani Joanne Angelina Germanotta, 38 tuổi. Cô nổi tiếng từ năm 2008 sau khi phát hành single Just Dance - ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng Billboard. Sau hai album The Fame (2008) và The Fame Monster (2009), Lady Gaga nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu với phong cách nổi loạn, được đặt biệt danh "mẹ quái vật". Cô hẹn hò Michael Polansky sau khi hủy hôn Christian Carino.

Tháng 11/2020, Lady Gaga làm khách mời đặc biệt trong sự kiện vận động tranh cử của ứng viên Joe Biden ở Pittsburgh. Cô xuất hiện trong nửa sau sự kiện, hát hai bản hit Shallow và You & I dành tặng khán giả.

Bà Kamala Harris, 60 tuổi, sinh ra ở Oakland, California, tốt nghiệp Đại học Howard và Đại học California, Cao đẳng Luật Hastings. Bà từng là thượng nghị sĩ Mỹ đại diện cho California giai đoạn 2017-2021. Harris tham gia cuộc đua giành vị trí tổng thống cho đảng Dân chủ vào năm 2020, nhưng rút lui trước cuộc bầu cử sơ bộ. Ông Joe Biden chọn bà làm đồng tranh cử với mình vào tháng 8/2020 và họ đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11 cùng năm. Bà là nữ phó tổng thống Mỹ đầu tiên, cũng là người da màu gốc Nam Á đầu tiên vươn tới chức vụ này.

Đến nay, nhiều sao hạng A lên tiếng ủng hộ bà như Taylor Swift, "nữ hoàng truyền thông" Oprah Winfrey, tài tử Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Robert De Niro, rapper Lizzo và dàn sao Avengers. Hôm 25/10, Beyoncé gây chú ý khi tham dự mít tinh vận động của bà tại Texas.

Cử tri Mỹ sẽ bỏ phiếu bầu tổng thống thứ 47 vào ngày 5/11 (giờ địa phương), trong cuộc đua vào Nhà Trắng được đánh giá là sít sao nhất từ trước tới nay giữa ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump và đối thủ đảng Dân chủ Kamala Harris.

Phương Thảo (theo AP, Billboard)