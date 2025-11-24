Ca sĩ Katy Perry viếng chùa ở Hàng Châu, ngắm Tây Hồ sau khi hoàn thành hai đêm diễn tại thành phố này.

Katy Perry đi chùa ở Trung Quốc Katy Perry cầu nguyện tại chùa Linh Ẩn. Video: X/ Mikey

Trên X ngày 23/11, nhiều tài khoản gây chú ý khi đăng hình ảnh Katy Perry đến thăm chùa Linh Ẩn, Hàng Châu. Một số video ghi lại cảnh ca sĩ thắp hương, vái tứ phương. Cô cũng tương tác với fan, chụp hình và ký tặng người hâm mộ. Chuyến tham quan diễn ra sau khi Katy Perry hoàn thành hai đêm diễn thuộc chuỗi concert Lifetimes Tour tối 21 và 22/11 ở thành phố này.

Katy Perry thường dành thời gian đi chơi tại các khu vực nơi cô lưu diễn, sau đó cập nhật hình, video lên trang cá nhân. Trong bài đăng gần nhất, nghệ sĩ đăng ảnh dạo bộ ven Tây Hồ, mặc xường sám và khám phá ẩm thực địa phương. Cô cho biết biệt danh của cô ở Trung Quốc là Fruit Sister (Bà chị trái cây), cảm thấy cách gọi này dễ thương.

Katy Perry chọn trang phục denim khi đi viếng chùa. Ảnh: X/ KatyCats Germany

Lifetime Tours đánh dấu lần đầu Katy Perry trở lại Trung Quốc sau 10 năm, kể từ chuyến lưu diễn The Prismatic World Tour năm 2015. Tại Hàng Châu, ca sĩ tổ chức hai buổi hòa nhạc tại Trung tâm thể thao Olympic, bắt đầu biểu diễn từ khoảng 19h30.

Theo Dimsum Daily, nhiều người hâm mộ có mặt bên ngoài sân vận động từ lúc 17h để phát tờ rơi in lời bài hát, phụ kiện cổ vũ cho khán giả. Một số fan xách theo túi giấy và gấu bông của thương hiệu Miniso. Đây là hai đạo cụ xuất hiện trong MV mới của cô - Bandaid.

Suốt buổi diễn, nghệ sĩ tích cực tương tác với người hâm mộ. Theo trang tin, Katy Perry bước xuống sân khấu, ôm một khán giả và thử nói tiếng Trung Quốc. Perry tập giới thiệu biệt danh của cô bằng ngôn ngữ địa phương. Cô cũng giới thiệu ca khúc mới bên cạnh loạt hit cũ như California Gurls, The One That Got Away. Cô có chặng dừng tiếp theo ở Thượng Hải, từ ngày 24 đến 26/11.

Người đẹp diện trang phục xường sám trong chuyến lưu diễn. Ảnh: Instagram/ Katy Perry

Katy Perry, 41 tuổi, là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ, một trong những biểu tượng nhạc pop thập niên 2010. Cô có nhiều bản hit như Dark Horse, Roar, Bon Appétit, Firework, Last Friday Night, Hot N Cold. Tháng 7, cô chia tay vị hôn phu lâu năm - diễn viên Orlando Bloom. Hiện cô hẹn hò cựu thủ tướng Canada - ông Justin Trudeau.

Phương Thảo