Katy Perry biểu diễn ở Hà Nội

Katy Perry hát "Unconditionally", "Roar", "Firework" ở lễ trao giải khoa học - công nghệ VinFuture, tối 20/12.

Trong chương trình diễn ra ở Nhà hát Hồ Gươm, nghệ sĩ biểu diễn các ca khúc cổ vũ tinh thần vượt khó khăn, thử thách.

Katy Perry hát Unconditionally Katy Perry hát "Unconditionally". Video: Vin Future Prize

Khoảng 21h13, Katy Perry xuất hiện. Cô nói "Xin chào Việt Nam", sau đó cho biết: "Cảm ơn vì đã mời tôi đến đây. Tôi thực sự vinh hạnh vì được hát cho những người đã làm thay đổi thế giới". Ca sĩ biểu diễn bài Unconditionally cùng nhóm bè, ban nhạc riêng. Kết thúc ca khúc đầu tiên, cô nói: "Tôi yêu Việt Nam. Cảm ơn các bạn rất nhiều".

Khoảnh khắc Katy Perry trình diễn ở Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Tiết mục thứ hai cô biểu diễn là Roar. Ca khúc ra đời năm 2013, được coi là "tiếng gầm" khẳng định cái tôi mạnh mẽ trong cô. Ca sĩ ra mắt ca khúc sau khi trải qua cuộc hôn nhân tan vỡ đầu tiên, cho biết: "Tôi viết bài hát khi đã mệt mỏi với việc giấu kín tâm tư của mình mà không dám cất tiếng nói, điều đó gây ra nhiều nỗi bực bội". Hồi tháng 5, Katy cũng hát Roar ở Lễ đăng quang của Vua Charles III.

Katy Perry hát Roar Ca khúc "Roar". Video: Vin Future Prize

Sau phần trao giải thưởng lớn nhất, ca sĩ xuất hiện lại trên sân khấu, hát bài Firework. Ca khúc ra mắt năm 2010, với đoạn điệp khúc truyền cảm hứng: "Cause, baby, you're a firework. Come on, show 'em what you're worth". (Bởi vì bạn ơi, bạn chính là một bông pháo hoa. Nào, hãy cho người khác thấy được giá trị của bạn).

Katy Perry hát “Firework” Katy Perry hát "Firework". Video: Giang Huy

Katy Perry đến Việt Nam từ tối 19/12. Cô nghỉ ngơi ở một khách sạn năm sao trên khu vực phố cổ. Sáng 20/12, ca sĩ đi mua sắm, chụp ảnh cùng một số fan.

Ca sĩ từng hai lần đến Việt Nam nhưng chưa biểu diễn. Năm 2015, cô làm khách mời tại một diễn đàn ở TP HCM. Một năm sau, cô đến Ninh Thuận trong vai trò đại sứ thiện chí của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF.

Ngoài hoạt động âm nhạc, những năm gần đây, cô tích cực tham gia công tác xã hội, nhiều năm vận động quyền lợi cho trẻ em, cộng đồng LGBT. Hiện cô sống bên người chồng thứ hai - tài tử Orlando Bloom, có một con gái.

Ca sĩ nói "Xin chào Việt Nam" khi mới xuất hiện trên sân khấu. Ảnh: Giang Huy

Katy Perry tên thật là Katheryn Elizabeth Hudson (sinh năm 1984). Cô là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ, một trong những biểu tượng nhạc pop thập niên 2010. Ca sĩ sở hữu nhiều bản hit với hơn một tỷ lượt xem trên YouTube như Dark House, Roar, Bon Appétit, Firework, Last Friday Night, Hot N Cold... Cô gắn bó chương trình American Idol, là giám khảo bảy năm. Hồi tháng 11, Katy Perry bán bản quyền âm nhạc các bài hát và album từ năm 2008 đến 2020 cho Litmus Music, thu về 225 triệu USD.

Giải thưởng khoa học - công nghệ toàn cầu VinFuture được tổ chức thường niên. Ngoài phần trình diễn của Katy, chương trình có nhiều tiết mục thể hiện sự giao thoa văn hóa Việt và quốc tế. Mở màn buổi lễ, nhạc trưởng Đồng Quang Vinh cùng dàn nhạc dân tộc gồm 32 người biểu diễn Quốc ca Việt Nam, sáng tác Văn Cao, với bản phối mới mang đậm chất Việt Nam.

Nghệ sĩ Ưu tú Lệ Giang và vũ đoàn Moonlight biểu diễn liên khúc đàn bầu Bèo dạt mây trôi - Người ơi người ở đừng về. Nghệ sĩ cello Phan Đỗ Phúc và Dàn nhạc Sức sống mới cùng biểu diễn Bản Giao hưởng số 9: From The New World.

