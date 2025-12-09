Kate Winslet: 'Các cô gái thời nay không biết vẻ đẹp đích thực là gì'

Mỹ nhân "Titanic" Kate Winslet nói phụ nữ trẻ bây giờ không biết thế nào là xinh đẹp đúng nghĩa, lạm dụng hóa chất để kéo dài tuổi xuân.

Ngày 6/12, tờ Sunday Times có bài phỏng vấn với diễn viên Kate Winslet dịp phim điện ảnh Goodbye June - dự án mới nhất do cô đạo diễn - sắp ra mắt. Bên cạnh câu chuyện hậu trường, nghệ sĩ nêu quan điểm về tiêu chuẩn cái đẹp, trong bối cảnh ngày càng có nhiều người tiêm botox (chất xóa nếp nhăn), filler (chất làm đầy mặt, môi) và uống thuốc giảm cân để chạy theo các trào lưu nhan sắc.

"Tiểu thư Rose" Kate Winslet tại sự kiện quảng bá phim "Goodbye June" ở London hôm 3/12. Ảnh: WireImage

Theo Kate Winslet, sau khi nổi tiếng với vai Rose trong Titanic (1997), cô từng bị truyền thông "bắt nạt" bằng những trò chế giễu cân nặng, ngoại hình không hợp chuẩn Hollywood bấy giờ. Trải nghiệm đó khiến cô quyết định đứng lên kêu gọi phụ nữ tự tin vào bản thân, chống lại định kiến. Nhưng sau nhiều năm lên tiếng, Winslet cho rằng vẻ đẹp tự nhiên không còn được trân trọng.

"Chẳng còn ai quan tâm lời kêu gọi của tôi bởi mọi người ám ảnh với việc theo đuổi ý tưởng về sự hoàn hảo để tăng lượt thích trên Instagram. Điều này làm tôi rất khó chịu", cô thở dài rồi nói với Sunday Times.

Khi bàn về các xu hướng làm đẹp hiện nay, Kate Winslet cho rằng dường như nhiều người dần trở nên giống nhau do cùng bơm môi, tiêm filler khiến họ mất nét đặc trưng. "Với tôi, chuyện này rất kinh khủng. Thật đáng sợ nếu lòng tự trọng của một người bị ràng buộc quá mức vào vẻ bề ngoài", minh tinh nhận định.

Ngoài ra, Kate Winslet cảm thấy khó hiểu khi biết quan điểm giữ dáng của các nữ diễn viên: một số đồng nghiệp chọn sống thật, số khác dùng thuốc giảm cân để trở thành người khác. Theo cô, những người giữ vóc dáng bằng thuốc đang xem nhẹ sức khỏe bản thân vì họ có thể không biết cơ thể đang tiếp nhận thứ gì có hại. Winslet tiếp tục đặt câu hỏi về giới hạn của con người khi khao khát cái đẹp hoàn hảo, tin rằng mạng xã hội và sự ảnh hưởng của nó chi phối nhận thức và sức khỏe tinh thần của mọi người.

Ở tuổi 50, sao Titanic bày tỏ hy vọng phụ nữ chấp nhận quá trình lão hóa một cách tự nhiên, thay vì lạm dụng hóa chất để kéo dài tuổi trẻ. Cô nói thêm: "Điều tôi thích nhất là ngắm đôi bàn tay được già đi. Đó là cuộc sống nằm trong tay của bạn. Vài người phụ nữ đẹp nhất tôi từng biết đều ngoài 70 tuổi. Bây giờ, điều làm tôi bực bội là chuyện các cô gái trẻ không biết gì về cái đẹp đích thực".

Kate Winslet sinh năm 1975, sinh tại Berkshire, Anh. Cha cô là diễn viên không gặp thời, phải lao động tay chân để nuôi sống gia đình. Gần ba thập niên đóng phim, cô được giới chuyên môn đánh giá cao khi đóng vai có diễn biến tâm lý, tính cách phức tạp, nhận nhiều giải thưởng danh giá. Năm 2009, phim The Reader giúp minh tinh thắng giải nữ chính Oscar. Năm 2012, cô kết hôn với doanh nhân Edward Abel Smith, có ba con. Trước đó, cô có hai cuộc hôn nhân với Jim Threapleton và Sam Mendes.

Winslet không phải người duy nhất chỉ trích vấn đề lạm dụng dao kéo để níu giữ tuổi xuân của giới sao Hollywood. Trò chuyện với Guardian tháng 7, diễn viên Jamie Lee Curtis, 67 tuổi, cho rằng ngành công nghiệp làm đẹp đang "diệt chủng" vẻ ngoài tự nhiên của một hoặc hai thế hệ phụ nữ gần nhất, tạo ra loạt gương mặt giả tạo.

Tuy trang tin nhận xét từ "diệt chủng" (genocide) rất nặng và dễ gây xúc phạm, Lee Curtis khẳng định dùng đúng từ vì biết sức nặng của nó. Bà cũng lên án việc dùng AI tạo filter (bộ lọc làm đẹp trong các ứng dụng chụp ảnh, mạng xã hội) để phục vụ nhu cầu tân trang nhan sắc của nhiều người. "Chỉ cần tôi mở filter để bạn so sánh hình của tôi trước và sau. Không khó để thấy bức nào đẹp hơn. Nhưng đẹp hơn là gì? Là giả tạo", nghệ sĩ cho biết.

