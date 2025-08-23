Kasparov: 'Carlsen đã chấm dứt thời kỳ của nhà vô địch thế giới'

Nhà vô địch thế giới thời 1985-2000, Garry Kasparov cho rằng việc Magnus Carlsen bỏ ngôi năm 2022 đã chấm dứt kỷ nguyên của Vua cờ.

"Gukesh thắng trận chung kết cờ vua thế giới 2024 một cách thuyết phục, nhưng rõ ràng chúng ta không thể gọi cậu ấy là kỳ thủ giỏi nhất", Kasparov nói ngày 22/8. "Tôi không có ý xúc phạm ai, nhưng Carlsen đã chấm dứt thời kỳ của nhà vô địch thế giới. Danh hiệu Vua cờ của Gukesh khác thời Alexander Khalifman hay Ruslan Ponomariov. Nhưng vấn đề là lúc này Carlsen vẫn mạnh nhất".

Kasparov (trái) và Gukesh trước giải nhanh chớp Croatia, ngày 1/7/2025. Ảnh: Grand Chess Tour

Kasparov ám chỉ thời 1993-2006, khi ông tổ chức giải vô địch thế giới riêng so với FIDE. Các nhà vô địch FIDE thời đó như Khalifman, Ponomariov, Rustam Kasimdzhanov hay Veselin Topalov không được coi là Vua cờ, vì khi đó có hai giải vô địch thế giới song song.

Gukesh hay trước đó là Đinh Lập Nhân được coi là Vua cờ, dù không phải kỳ thủ mạnh nhất. Carlsen đã bỏ ngôi Vua cờ năm 2022, nhưng không tổ chức giải vô địch thế giới riêng như Kasparov từng làm. Vì thế, trận chung kết cờ vua thế giới của FIDE không có gì tranh cãi.

"Nhưng Gukesh vẫn chưa chứng tỏ được thực lực vượt trội, ngay cả với những kỳ thủ đồng trang lứa", Kasparov nói thêm. "Thất bại của cậu ấy trước Praggnanandhaa ở vòng một Sinquefield Cup không ấn tượng chút nào. Các trận chung kết thế giới sắp tới vẫn sẽ hấp dẫn, nhưng tôi xin lỗi phải nói thẳng rằng danh hiệu Vua cờ hiện không giống như thời của tôi, Anatoly Karpov, Bobby Fischer hay Carlsen".

Gukesh vô địch thế giới sau khi hạ Đinh ở trận chung kết cuối năm ngoái. Kỳ thủ 19 tuổi đang đứng thứ năm thế giới, theo Elo cờ tiêu chuẩn. Còn Carlsen đã đứng đầu thế giới 14 năm liên tiếp, kỷ lục mọi thời. Tại giải cờ tiêu chuẩn Sinquefield Cup đang diễn ra tại St Louis, Missouri, Mỹ, Gukesh cũng chỉ đang đứng thứ năm trong 10 kỳ thủ, với 2,5 điểm sau 5 ván.

Gukesh sẽ phải bảo vệ ngôi Vua cờ cuối năm 2026. Người thách đấu sẽ cần thắng giải Candidates, dự kiến diễn ra tháng 3/2026.

Xuân Bình