Kasim Hoàng Vũ trong ký ức đồng nghiệp

Đồng nghiệp nhớ Kasim Hoàng Vũ là ca sĩ có ý chí sống mạnh mẽ, hài hước, phong cách lãng tử, thích đàn hát cùng bạn bè.

Ca sĩ qua đời ở tuổi 46 hôm 1/3, sau thời gian chống chọi bạo bệnh. Bạn bè thân thiết nói biết tin sức khỏe anh yếu nhiều năm qua nhưng vẫn không chấp nhận được sự mất mát này.

Lần gần nhất bầu show Quí Ngọc gặp Kasim Hoàng Vũ là trong đêm nhạc anh cùng các nghệ sĩ hải ngoại thực hiện năm ngoái. "Lúc đó sức khỏe em ấy yếu nhưng vẫn nhiệt tình lên sân khấu hát, giao lưu cùng mọi người. Kasim luôn giấu chuyện không vui của bản thân. Sau đêm nhạc, ca sĩ ngồi trò chuyện với đồng nghiệp đến khuya", anh nói.

Kasim Hoàng Vũ (1980-2026). Ảnh: Facebook nhân vật

Theo người thân, giọng ca gốc Đà Nẵng bị viêm khớp xương hàm khiến gương mặt lệch, một phần cằm biến dạng. Anh chỉ ăn được thức ăn mềm, hạn chế hoạt động cơ hàm nên sụt cân nhiều trong mấy năm qua. Ca sĩ không muốn phiền người nhà hay bạn bè nên giấu bệnh tình, đến khi trở nặng mới nói cho mẹ.

Nghệ sĩ Thúy Nga cho biết năm 2024, chị từng đến nhà hàng của ca sĩ ở Houston thăm hỏi và ủng hộ ít chi phí, động viên anh chữa trị. "Dù đau đớn vì căn bệnh, Kasim vẫn chăm chỉ làm việc, đứng bếp tự nấu ăn. Lúc đó tôi thấy ngưỡng mộ ý chí của đồng nghiệp, cậu ấy không bao giờ than vãn, tự lực mưu sinh", chị nói.

Trong ký ức của đồng nghiệp, nghệ sĩ luôn nghiêm túc, chịu khó làm nghề. Thập niên 2000, Kasim Hoàng Vũ là một trong những cái tên đắt show tại các tụ điểm ca nhạc biểu tượng của TP HCM như 126, Lan Anh, Hòa Bình. Nghệ sĩ Nhật Cường nhớ lại sức hút mãnh liệt của đàn em: "Đứng từ cánh gà, tôi chứng kiến khán giả vỗ tay rần rần ngay khi MC vừa xướng tên Kasim".

Dưới góc nhìn chuyên môn, đạo diễn Trần Vi Mỹ đánh giá Kasim có giọng hát nội lực, khỏe khoắn với thể loại pop-rock mà còn đầy tự sự khi hát nhạc tình. Anh ấn tượng với tiết mục 10 năm tình cũ của ca sĩ trong liveshow Bước chân miền Trung (2010) khi chinh phục giới mộ điệu bằng sự nồng nàn, cảm xúc.

Cùng xuất thân từ Sao Mai điểm hẹn 2004, Nguyễn Hồng Nhung luôn dành cho Kasim Hoàng Vũ sự trân trọng đặc biệt. Với cô, đàn anh mang đến cho khán giả những ca khúc cảm xúc, "cháy bỏng", nguồn năng lượng tích cực. "Ngay cả khi bệnh tình khiến anh không còn hát tròn vành, nói chuyện bình thường như trước, tôi vẫn thấy trong ánh mắt anh một ngọn lửa chưa bao giờ tắt", cô nói.

Ngoài đời, Kasim gần gũi, hòa đồng với bạn bè, đồng nghiệp. Ca sĩ thường cầm đàn guitar và hát cho mọi người nghe trong những buổi đi ăn khuya sau show hoặc buổi gặp gỡ thân mật.

Khánh Ngọc là một trong những người hoạt động âm nhạc cùng thời Kasim Hoàng Vũ. Từng đồng hành trong nhiều đêm diễn trong và ngoài nước, cô ấn tượng với đàn anh bởi sự hài hước "tỉnh queo". Cô nhớ lại kỷ niệm khi đàn anh nói về nghệ danh: "Hồi mới vào nghề, MC giới thiệu anh là 'ngôi sao ca nhạc Kim Sa Hoàng Vũ', cái tên ấy vô tình 'dính' với anh và trở thành Kasim như hiện tại".

Kỷ niệm khó quên nhất với Khánh Ngọc là lần lưu diễn tại Mỹ cùng Kasim và Nhật Kim Anh. Do không gọi được xe sau bữa tối, cả ba phải đi bộ quãng đường dài dưới trời lạnh "cắt da thịt". Cô nhớ mãi hình ảnh đồng nghiệp vì quá đuối sức mà phải bỏ lại cả phần thức ăn mua về. Sau này, mỗi khi hội ngộ, họ vẫn thường "cười ra nước mắt" khi nhắc lại chuyến cuốc bộ năm ấy.

Đan Trường cho biết khi Kasim Hoàng Vũ còn ở trong nước, thỉnh thoảng ca sĩ vẫn ghé qua công ty của "ông bầu" Hoàng Tuấn chơi và ăn cơm cùng mọi người. "Lúc nào em ấy cũng tràn đầy năng lượng, vui vẻ và pha trò cho mọi người", anh nói.

Kasim Hoàng Vũ thời trẻ. Ảnh: Facebook nhân vật

Giọng ca gốc Đà Nẵng còn hay giúp đỡ đồng nghiệp trẻ, san sẻ khó khăn với mọi người. Bầu show Quí Ngọc nhớ lần chương trình tại Atlanta (Mỹ) bị thua lỗ do thời tiết xấu, Kasim đã chủ động giảm thù lao để giảm bớt gánh nặng tài chính cho ban tổ chức.

Ngoài ca hát, Kasim Hoàng Vũ dốc sức cho việc kinh doanh nhà hàng khi định cư tại Mỹ. Anh từng rất thành công khi mua được hai biệt thự ở Houston, Katy thuộc bang Texas. Anh cũng có phòng thu riêng tại nhà, tự quay và giới thiệu các MV cover. Tuy nhiên, khi mở nhà hàng ẩm thực chuyên phục vụ món Huế chưa lâu thì Covid-19 bùng phát, khiến việc kinh doanh của anh đối mặt thử thách, khó khăn.

Ca sĩ Hàn Thái Tú cho biết trong ký ức của anh, ca sĩ là người năng nổ, cố gắng và giỏi giang. Kasim vừa đi hát, vừa quán xuyến công việc kinh doanh, chăm chỉ vào bếp, tự làm đồ ăn mà không cần người hỗ trợ. "Trong những lần gặp nhau, anh thường tâm sự với tôi rằng muốn nỗ lực để tài chính vững vàng hơn, có thể lo cho mẹ già sau này", Hàn Thái Tú nói.

Ca sĩ Trizzie Phương Trinh giữ liên lạc thường xuyên với Kasim Hoàng Vũ khi anh bị bệnh. Đối với chị, đàn em là người có ý chí sống mạnh mẽ. Ca sĩ chỉ chấp nhận sự giúp đỡ của người khác khi không còn cách nào khác.

Kasim Hoàng Vũ sinh năm 1980, tại Đà Nẵng. Bố anh là người Ai Cập, mẹ là người Việt Nam. Cha mẹ ca sĩ chia tay khi anh khoảng 10 tuổi. Mẹ anh - Bích Phương - từng là ca sĩ nhạc rock. Năm 2004, Kasim Hoàng Vũ tham gia cuộc thi Sao Mai điểm hẹn, gây ấn tượng với khán giả bằng chất giọng và phong cách khỏe khoắn, đoạt giải Ca sĩ được yêu thích nhất.

Trước đó, anh đoạt nhiều giải thưởng như: Huy chương vàng Liên hoan tiếng hát miền Trung và Tây Nguyên năm 1996 và 1998, giải nhất Tiếng hát truyền hình Hà Nội 1998, giải ba Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc 1999. Ngoài ca hát, Kasim thử sức với điện ảnh qua các phim: Ván cờ tình yêu, Chết lúc nửa đêm.

Kasim Hoàng Vũ hát "Giấc mơ Chapi" (sáng tác: Trần Tiến) Kasim Hoàng Vũ hát "Giấc mơ Chapi" (Trần Tiến). YouTube Kasim Hoàng Vũ Vlog

Hoàng Dung