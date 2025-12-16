Karik - rapper diễn bùng nổ nhất 'Anh trai say hi' Anh vào top 10 chung cuộc và nhận giải The Best Showcase tại gala chương trình, tối 13/12 ở TP HCM. Theo ban tổ chức, danh hiệu ghi nhận nỗ lực của Karik qua những phần thi giàu năng lượng, để lại cảm xúc cho người xem. Trên sân khấu, Karik nói: "Với tôi, các thí sinh không ai hơn ai mà đều là người chiến thắng. Điều quan trọng là mọi người giữ được khát khao với nghệ thuật, làm nghề tử tế".

Bốn tháng tham gia show, Karik có nhiều tiết mục hút triệu lượt xem, thể hiện khả năng hát, rap, vũ đạo toàn diện. Karik, 36 tuổi, tên thật Phạm Hoàng Khoa, quê TP HCM. Anh là chủ nhân nhiều ca khúc nổi tiếng như Hai thế giới, Anh không đòi quà. Nhiều bài hát có sự tham gia của Karik đều trở thành hit, tạo bệ phóng cho ca sĩ trẻ như Người lạ ơi (Orange), Tất cả tại anh (Emma), Đau vậy đủ rồi (Vũ Phụng Tiên). Anh từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên Rap Việt, đưa học trò Seachains chiến thắng mùa thứ hai. Năm 2024, Karik phát hành album 421 khắc họa 15 năm hoạt động âm nhạc.

Karik trong tiết mục "Người như anh xứng đáng cô đơn" Anh mở đầu Live Stage 1 với Người như anh xứng đáng cô đơn cùng Vũ Cát Tường, Ngô Kiến Huy, Negav, JeyB. Rapper thể hiện hình ảnh sâu lắng, chất giọng trầm ấm trong bản ballad nói về sự day dứt trong tình yêu. Trong bảng xếp hạng sau tiết mục, Karik đứng đầu tiên.

Sang vòng hai, Karik làm đội trưởng, thể hiện Đã từng cùng Ngô Kiến Huy (trái), Bùi Duy Ngọc (phải) và giành chiến thắng. Anh nhận được sự tin tưởng của đồng đội bởi có kinh nghiệm làm huấn luyện viên.

Các màn rap ấn tượng của Karik tại 'Anh trai say hi' Karik như "cá gặp nước" khi phát huy sở trường rap trong các bài thi Nỡ lòng đồng ý, Cũng may là ế.

Màn vũ đạo gây choáng của Karik tại 'Anh trai say hi' Karik cho thấy nỗ lực làm mới bản thân thông qua vũ đạo. Trong Live Stage 3, rapper thi nhảy đối đầu rapper Phúc Du. Anh thực hiện động tác nhào lộn, tung người lên không khiến giám khảo bật dậy khỏi ghế vì bất ngờ. Vũ Cát Tường cho biết "bái phục" Karik. Đối thủ Phúc Du nói: "Hôm nay em đã gắng hết sức khi có cơ hội thi đấu với anh". Giám khảo C2LOW nói: "Tôi tin hip hop không bao giờ bỏ Karik mà luôn nằm trong tim của bạn".

Khán giả để lại nhiều bình luận khen màn "lột xác" của rapper. Ở hậu trường, Karik cho biết bị chấn thương chân, đứt sụn gối, dây chằng nhưng không ngại. Khi tập luyện, anh thường uống thuốc giảm đau. "Khi đã nhận lời tham gia show, tôi phải cố gắng hết sức, không được phép yếu đuối", rapper nói.

Từ trái qua gồm Vương Bình, Vũ Cát Tường, Ngô Kiến Huy, khách mời Min, Karik, Sơn.K trong tiết mục Hơn là bạn tại vòng thi thứ ba. Karik nói thích nguồn năng lượng tươi trẻ, tinh thần yêu đời của nhạc phẩm - điều anh tìm kiếm khi làm nghề những năm qua. Đội trưởng Ngô Kiến Huy khen Karik chuyên nghiệp, chưa hồi phục chấn thương nhưng luôn cùng mọi người tập luyện.

Gill, Karik, Ryn Lee, Cody Nam Võ, Karik, B Ray (từ trái qua) khuấy động sân khấu trong tiết mục Cũng may là ế ở Live Stage 4. Họ vào vai những chàng trai bị hiểu lầm nhưng chọn cách đối diện bằng tiếng cười. Phần âm nhạc do B Ray, Karik và Gill đồng sáng tác.

Karik biểu diễn "Đoán xem" tại chung kết 'Anh trai say hi' Karik cho biết lúc đầu gặp áp lực bởi thuộc nhóm thí sinh lớn tuổi, cộng với sự kỳ vọng lớn của fan. Việc cạnh tranh tân binh Gen Z cũng khiến anh băn khoăn. Thế nhưng càng về cuối, Karik thoải mái tâm lý, không còn nặng yếu tố thi đấu.



Tiết mục Đoán xem của Karik, buitruonglinh, OgeNus, Ngô Kiến Huy, Hải Nam tại chung kết được thực hiện theo phong cách vui nhộn. Rapper xem màn trình diễn là lời chào kết đẹp dành tặng khán giả.

Màn solo Vạn lý đồng hành của Karik gây ấn tượng trong vòng cuối. Anh lần đầu kết hợp rap với cải lương, dân gian đương đại. Sân khấu được dàn dựng với 30 vũ công, đạo cụ bậc thang, nón lá và tiếng đàn nguyệt của nghệ sĩ Trung Lương. Nội dung thể hiện góc nhìn nhân sinh rằng mỗi người đều phải trải qua vấp ngã để hiểu mình là ai trong cuộc đời.

Karik diễn "Vạn lý đồng hành" MC Trấn Thành gọi đây là tiết mục "xứng tầm nghệ sĩ". Karik cho biết chỉ có sáu ngày hoàn thiện bài thi nhưng đã nuôi ý tưởng thực hiện trong hai năm. Anh vui khi có cơ hội giới thiệu tiết mục đến khán giả.

Nhìn lại chặng đường tham gia show, Karik nói biết ơn vì có thêm trải nghiệm làm nghề. Trước đây, anh vốn quen làm mọi thứ một mình. Quá trình làm việc nhóm tại chương trình, anh cảm nhận sự ấm áp, tình đồng nghiệp gắn kết.

Karik nói về tình anh em tại 'Anh trai say hi' Karik nói về tình anh em, đồng nghiệp khi kết thúc show. Theo rapper, anh học hỏi đàn em cách giữ tinh thần tích cực trong mọi vấn đề, không ngừng sáng tạo. Các "anh trai" như Hải Nam, Vương Bình nhận xét Karik gần gũi, không tạo khoảng cách với đàn em. Rời cuộc thi, họ giữ mối quan hệ thân thiết, thường làm nhạc hoặc đi chơi chung.