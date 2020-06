Karen Mulder khuynh đảo sàn catwalk thập niên 1990

Karen Mulder catwalk ở thập niên 90

Sinh năm 1970, Karen lớn lên ở Den Haag và Voorburg, có cha là thanh tra thuế và mẹ làm thư ký. Năm 1985, một người bạn gửi các bức ảnh của cô cho cuộc thi "Look of the Year" do Elite Model Management tổ chức. Người đẹp giành chiến thắng và bắt đầu sự nghiệp người mẫu. Karen được mô tả có vẻ đẹp mê hoặc, ánh mắt xa xăm, thân hình tuyệt mỹ. 16 tuổi, cô đã trình diễn cho Valentino, Yves Saint Laurent, Lanvin, Christian Lacroix, Versace, Giorgio Armani... Từ năm 1991, cô được đánh giá là một trong những siêu mẫu hàng đầu thế giới cùng Kate Moss, Cindy Crawford, Claudia Schiffer và Naomi Campbell. Theo Telegraph, cô từng kiếm được 10.000 bảng mỗi ngày. Năm 1992, Mulder ký hợp đồng với Victoria's Secret. Video: Fashion TV.