Caitriona Balfe tỏa sáng trên sàn diễn thập niên 2000

Tại show Thu Đông 2000 của Junya Watanabe, Caitriona Balfe là gương mặt mở màn. Cô gây ấn tượng trong bộ đầm có cấu trúc xếp lớp màu xanh dương.

Balfe từng trình diễn cho Dolce & Gabbana, Gucci, Chanel, Burberry, Louis Vuitton, Bottega Veneta, Oscar de la Renta... trong 10 năm trước khi tập trung vào diễn xuất. Cô còn là gương mặt yêu thích trên trang bìa của Vouge, Elle. Ngoài Outlander, Balfe để lại dấu ấn với phim The Beauty Inside, Crush, Super 8, Now You See Me, Escape Plan, Money Monster...