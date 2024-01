Kanye West nợ hơn một triệu USD

Kanye West chưa nộp thuế bất động sản và cần thanh toán bốn khoản nợ của thương hiệu thời trang Yeezy Apparel.

Theo Daily Mail hôm 3/1, Yeezy Apparel - nhãn hiệu do Kanye West sáng lập - đang nợ bang California hơn 934.033 USD tiền thuế.

Ủy ban phụ trách thuế chuyển nhượng của California thông báo vào ngày 10/3/2023, công ty này nợ 319.000 USD, trong đó có tiền thuế, tiền phạt và lãi do chưa nộp thuế từ tháng 10/2021 đến tháng 3/2022.

Thương hiệu của rapper còn ba khoản nợ thuế được thông báo vào năm 2021 và 2022, lần lượt là gần 14.000 USD, hơn 279.000 USD và 321.000 USD.

Kanye West trong một talkshow năm 2022. Ảnh: Fox News

Ngoài ra, West chưa thanh toán hơn 100.000 USD tiền thuế cho hai ngôi nhà anh sở hữu cùng vợ cũ Kim Kardashian. Trong đó, căn biệt thự bốn phòng ngủ ở Calabasas (Mỹ) được mua với giá 2,2 triệu USD, tháng 5/2018. Từ năm 2021 đến nay, rapper không thanh toán bất kỳ khoản thuế nào của ngôi nhà, khoảng 81.000 USD.

Tháng 8/2017, cả hai mua căn hộ ba phòng ngủ ở Calabasas, giá 1,6 triệu USD. Trong năm 2023, rapper ngừng đóng thuế. Khoản phí của tài sản này gần 20.000 USD.

Theo Business Insider, tình hình tài chính của Kanye West trở nên khó khăn những năm gần đây. Rapper có lượng lớn tiền mặt nhưng thói tiêu hoang khiến anh gặp rắc rối. Tháng 12/2023, West rao bán ngôi nhà bên bờ biển ở Malibu với giá 53 triệu USD, lỗ bốn triệu so với giá mua ban đầu. Nơi này thiếu hệ thống ống nước, điện, cửa sổ và cửa ra vào. Mặt khác, trụ sở của Yeezy hiện nằm trên đại lộ Melrose ở Hollywood đang rơi vào tình trạng hư hỏng.

Năm 2022, Adidas, Gap, Balenciaga và một loạt thương hiệu dừng hợp tác với rapper do có hành vi phân biệt chủng tộc, gây thù ghét. Giá trị tài sản ròng của West giảm từ hai tỷ USD xuống còn 400 triệu USD.

Show Xuân Hè 2023 của Yeezy (video: SWGRUS) Show Xuân Hè 2023 của Yeezy. Video: SWGRUS

Kanye nhận làn sóng tẩy chay từ nhiều đồng nghiệp, đối tác sau loạt hành động khó hiểu. Tháng 10/2022, rapper bất ngờ đăng dòng trạng thái gây tranh cãi rằng muốn quân đội luôn sẵn sàng để đối phó và tấn công người Do Thái. Bài viết sau đó bị xóa khỏi mạng xã hội, tuy nhiên, nhiều người dùng Twitter đã chụp ảnh và chia sẻ lại để chỉ trích anh. Rapper còn từng mặc áo được xem là chế nhạo phong trào chống phân biệt chủng tộc của cảnh sát với người da đen ở Mỹ.

Tối 26/12/2023, Kanye đăng bài xin lỗi người Do Thái lên trang cá nhân. Động thái được đưa ra hai tuần sau khi rapper phát biểu những thông điệp chống Do Thái tại Las Vegas như so sánh bản thân với Chúa Giêsu Kitô và Hitler.

Kanye West, 47 tuổi, bắt đầu sự nghiệp ca hát từ năm 1996. Anh trở thành một trong những nghệ sĩ thành công nhất thế kỷ 21, bán được hơn 140 triệu bản thu. Năm 2015, rapper thành lập thương hiệu thời trang Yeezy, tập trung vào thời trang đường phố có nhiều mẫu giày bán chạy. Ca sĩ bị đình chỉ hoạt động trên Twitter.

Tháng 2/2021, rapper ly dị Kim Kardashian sau gần bảy năm chung sống. Kanye West cùng Kardashian nuôi dạy bốn con. Tháng 1/2023, Kanye West cùng Censori - người từng làm việc tại hãng giày Yeezy của anh - tổ chức lễ cưới tại Beverly Hills, California (Mỹ). Tuy vậy, cả hai không đăng ký kết hôn.

Minh Hạ