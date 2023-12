Kanye West xin lỗi người Do Thái sau loạt phát ngôn xúc phạm

Rapper Kanye West lần đầu xin lỗi người Do Thái, cho biết hối hận về nỗi đau đã gây ra cho cộng đồng này.

Trên Instagram cá nhân tối 26/12, Kanye đăng đoạn nội dung bằng tiếng Do Thái: "Tôi chưa bao giờ có ý định làm tổn thương hay thiếu tôn trọng, vô cùng hối hận về mọi nỗi đau tôi có thể đã gây ra. Tôi cam kết thay đổi bản thân, học hỏi từ kinh nghiệm này để đảm bảo sự tinh tế và hiểu biết hơn trong tương lai. Sự tha thứ của bạn rất quan trọng với tôi, tôi sẽ thay đổi và thúc đẩy sự đoàn kết".

Lời xin lỗi được đưa ra hai tuần sau khi rapper phát biểu những thông điệp chống Do Thái tại Las Vegas như so sánh bản thân với Chúa Giêsu Kitô và Hitler. Trước đó, Kanye song ca Ty Dolla Sign ở Dubai, lời bài hát trong album Vultures (dự kiến phát hành tháng 1/2024) cũng gây tranh cãi khi nhắc tới người Do Thái. Thời gian qua, Kanye hạn chế dùng mạng xã hội, hiện xóa tất cả bài viết khác ở Instagram.

Kanye West năm 2020. Ảnh: Reuters

Theo Variety, nhiều người hâm mộ hoài nghi về lời xin lỗi của Kanye, cho rằng nó không chân thành, cảm giác được viết bởi "đối tác kinh doanh hoặc Chat GPT (ứng dụng AI được đào tạo để đưa ra câu trả lời giống người thật)". Dù vậy, trên CNN, Liên đoàn chống phỉ báng nói đây là bước đầu tiên trên hành trình dài để rapper đền bù cho cộng đồng người Do Thái và những người anh gây tổn thương.

Năm 2022, hàng loạt nhãn hàng như Adidas, Gap, Balenciaga tuyên bố chấm dứt hợp đồng vì những hành động phân biệt chủng tộc, gây thù ghét. Kanye nhận làn sóng tẩy chay từ nhiều đồng nghiệp, đối tác sau loạt hành động khó hiểu. Tháng 10/2022, rapper bất ngờ đăng dòng trạng thái gây tranh cãi rằng muốn quân đội luôn sẵn sàng để đối phó và tấn công người Do Thái. Bài viết sau đó bị xóa khỏi mạng xã hội, tuy nhiên, nhiều người dùng Twitter đã chụp ảnh và chia sẻ lại để chỉ trích anh. Rapper còn từng mặc áo được xem là chế nhạo phong trào chống phân biệt chủng tộc của cảnh sát với người da đen ở Mỹ.

Kanye West, 46 tuổi, sinh tại thành phố Atlanta, Mỹ. Anh bắt đầu ca hát từ năm 1996 và trở thành một trong những nghệ sĩ thành công nhất thế kỷ 21, bán được hơn 140 triệu bản thu. Năm 2015, anh thành lập thương hiệu thời trang Yeezy, tập trung vào trang phục đường phố. Forbes loại rapper khỏi danh sách tỷ phú sau khi anh bị Adidas ngừng hợp tác, hiện tài sản ròng là 400 triệu USD. Ca sĩ bị đình chỉ hoạt động trên Twitter.

Tháng 2/2021, rapper ly dị Kim Kardashian sau gần bảy năm chung sống. Kanye West cùng Kardashian nuôi dạy bốn con. Ngày 13/1, TMZ đưa tin Kanye West cùng Censori tổ chức lễ cưới riêng tư tại Beverly Hills, California (Mỹ). Tuy vậy, cả hai không đăng ký kết hôn.

