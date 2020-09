Kanye West giải thích vụ giật micro của Taylor Swift

Rapper Kanye West nói Chúa thôi thúc anh lên sân khấu giật micro của Taylor Swift khi cô nhận giải tại VMAs 2009.

Nam ca sĩ nói trong chương trình Cannon’s Class của Nick Cannon, phát trên Youtube hôm 31/8: "Nếu Chúa không muốn tôi làm thế, ông ấy đã không để tôi ngồi hàng đầu. Tôi có thể ngồi ở phía sau và mọi chuyện không trở nên lố bịch như thế. Bởi vì tôi chưa từng nghe tên người này (ám chỉ Taylor) trước đó, trong khi Single Ladies của Beyonce chắc chắn là một trong những video vĩ đại nhất mọi thời".

Kanye West thừa nhận lúc đó đã uống hết một chai rượu vì không muốn tham gia lễ trao giải âm nhạc. Anh cho rằng những sự kiện này đều được sắp đặt từ trước.

Kanye West giật mic của Taylor Swift trên sân khấu VMA 2009 Kanye West giật micro của Taylor Swift trên sân khấu VMA 2009. Video: MTV.

Tại VMAs 2009, Kanye West bất ngờ lên sân khấu cướp micro của Taylor Swift khi cô nhận giải "MV của năm" cho You Belong With Me. Anh nói không có ý xúc phạm Swift nhưng cho rằng Single Ladies của Beyonce xứng đáng nhận giải hơn.

Kanye West tự nhận là người sùng đạo. Thiên Chúa giáo cũng là cảm hứng cho nhiều dự án nghệ thuật của anh. Tháng 1/2019, anh bắt đầu tổ chức loạt show Sunday Service, thử nghiệm pha trộn các bản rap với nhạc thánh ca.

Trong cuộc phỏng vấn, Kanye West cũng bác tin được Đảng Cộng hòa tài trợ tranh cử tổng thống Mỹ, nhằm giúp Donald Trump thu hút cử tri của Joe Biden. "Không ai có thể mua chuộc tôi. Tôi còn có nhiều tiền hơn cả Donald Trump", West nói. Hồi tháng 4, tờ Forbes công bố Kanye West đạt mức tài sản ròng khoảng 1,3 tỷ USD, lọt vào danh sách tỷ phú.

Phương Mai (theo NME)