Kanye West: 'Thiên tài' hay 'gã điên'

Rapper Kanye West nói muốn xây dựng lại Nhà Trắng theo mô hình Wakanda - vương quốc giả tưởng trong phim "Black Panther".

Kanye West mới đây tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ vào cuối năm, thực hiện điều anh từng nói trên sân khấu lễ trao giải VMA năm 2015. Nhiều người nghi ngờ sự nghiêm túc của West. Các ngôi sao trong làng giải trí như Paris Hilton, Mike Shinoda trêu chọc anh trên mạng xã hội, nói cũng sẽ tranh cử.

Trả lời tạp chí Forbes hôm 8/7, Kanye West khẳng định hoàn toàn nghiêm túc. Anh sẽ đăng ký tranh cử cho đảng có tên Birthday, với sự hậu thuẫn của tỷ phú Elon Musk. Trong cuộc phỏng vấn bốn tiếng, ca sĩ chia sẻ những quan điểm chính trị của bản thân. West muốn xây dựng lại Nhà Trắng theo mô hình Wakanda, vương quốc giả tưởng trong phim Black Panther, đứng đầu là "Kanye West - một trong những người mạnh nhất", theo lời anh.

Kanye West (phải) đại diện cho đảng Birthday do tỷ phú Elon Musk (trái) hậu thuẫn, tranh cử tổng thống Mỹ vào cuối năm. Ảnh: Twitter.

Ở tuổi 43, Kanye West hiện sở hữu tài sản tỷ USD, được đánh giá là một trong những nghệ sĩ thành công nhất mọi thời với 140 triệu bản thu bán ra toàn cầu và 21 giải Grammy.

Từ những ngày đầu, Kanye West chọn lối đi riêng trong làng hip-hop. Anh không xây dựng hình ảnh rapper da màu "băng đảng" với ca từ hiếu chiến, ca ngợi "thế giới ngầm" như nhiều đồng nghiệp cùng thời. Âm nhạc của anh là tiếng nói của người da màu thuộc tầng lớp trung lưu, có cha mẹ ly dị từ sớm và bỏ dở đại học để theo đuổi đam mê nghệ thuật. Các bài hát phản ánh hiện trạng xã hội Mỹ và thể hiện khát khao vươn lên trong cuộc sống. Kanye West xuất hiện như làn gió mới và nhanh chóng gặt hái thành công nhờ sự khác biệt.

Các nhà phê bình đánh giá âm nhạc của Kanye West giàu chiều sâu về cả ca từ và giai điệu. Tờ NY Times đánh giá anh là nghệ sĩ hiếm hoi trong thập niên 2000 cân bằng tính sáng tạo, tiên phong và yếu tố ăn khách trong làng nhạc. Paul McCartney - cựu thành viên The Beatles - từng so sánh West với họa sĩ huyền thoại Andy Warhol, nói anh là một trong những nghệ sĩ sáng tạo nhất nước Mỹ.

West tự sản xuất các album, thử nghiệm với nhiều phong cách âm nhạc như jazz, hip-hop, pop, nhạc thánh ca... Sự đa dạng là lý do anh thu hút nhiều ngôi sao hàng đầu như Jay-Z, Rihanna hợp tác. Cây viết Ann Powers của tờ LA Times từng so sánh album My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010) của anh với các tác phẩm của danh họa Picasso.

Paul McCartney (trái) từng hợp tác với Kanye West trong nhiều ca khúc năm 2015. Ảnh: Rolling Stone.

Tuy nhiên, tài năng của Kanye West luôn là chủ đề gây tranh cãi. Cây viết Ben Beaumont-Thomas của Guardian đánh giá cao khả năng của Kanye West trong những năm mới vào nghề, nhưng nói anh suy giảm phong độ sau album Yeezus (2013). Theo Chicago Tribune, khả năng rap của anh không được công chúng đánh giá cao. Họ cho rằng anh nổi tiếng vì những chiêu trò ngoài đời hơn là âm nhạc.

Lý do chính hình ảnh Kanye West xấu đi trong mắt công chúng là tính khí thất thường. Ca sĩ nhiều lần có những hành động, phát ngôn gây tranh cãi. Nổi tiếng nhất, Kanye West từng lên sân khấu giật micro của Taylor Swift khi cô đang nhận giải "Video của nghệ sĩ nữ xuất sắc" tại VMA 2009. Anh nói ca sĩ Beyonce xứng đáng nhận danh hiệu này. Trong một buổi diễn năm 2011, anh tự nhận bản thân giống Adolf Hitler.

Kanye West giật mic của Taylor Swift trên sân khấu VMA 2009 Kanye West giật mic của Taylor Swift tại lễ trao giải VMA 2009. Video: MTV.

Ca sĩ không ngần ngại tự đề cao bản thân khi trả lời báo chí. Năm ngoái, anh nói với BBC mình là nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời, thiên tài sáng tạo và các bài hát của anh hoàn hảo. "Đó là điều không cần bàn cãi", Kanye nói. Anh thậm chí tự nhận là Chúa trời, lấy biệt danh Yeezus, cách điệu từ tên chúa Jesus.

Theo trang Shrink Tank, bác sĩ tâm lý học Rachel Kitson cho rằng Kanye West bị hội chứng Rối loạn nhân cách kịch tính (histrionic personality disorder), luôn muốn tìm kiếm sự chú ý quá mức. Tờ CNN nói ca sĩ mắc hội chứng God Complex, tự nghĩ bản thân là đấng sáng tạo. Kanye West là người sùng đạo và thường so sánh bản thân với chúa Jesus từ thời trẻ.

‘Follow God’ - Kanye West MV "Follow God" của Kanye West phát hành tháng 11 năm ngoái. Lời bài hát thể hiện Kanye cố gắng kết nối sâu sắc với cha và Chúa Jesus, đồng thời loại bỏ những ảnh hưởng, cách thức vận hành tiêu cực của mạng xã hội. Video: Youtube.

Kanye West kết hôn Kim Kardashian, mỹ nhân ồn ào bậc nhất Hollywood, năm 2014. Tờ NY Times gọi đám cưới là "cơn bão tuyết lịch sử của giới sao", khi hai nhân vật thường gây tranh cãi về chung một nhà.

Kim Kardashian bị nhiều người gán biệt danh "ngôi sao giả", ý nói sự nổi tiếng của cô được tạo từ những chiêu trò truyền thông, scandal mà không phải tài năng. Nữ doanh nhân ban đầu được biết đến với vai trò trợ lý của Paris Hilton. Sau đó, cô nổi tiếng khắp nước Mỹ sau sự cố lộ video nhạy cảm với bạn trai trên mạng. Gia đình Kim tự sản xuất chương trình truyền hình thực tế về cuộc sống thường nhật giữa các anh chị em trong nhà.

Tuy nhiên, trong mắt Kanye West, vợ anh hoàn hảo. "Mỗi lần bên cạnh Kim, một sức hút mạnh mẽ kéo tôi về phía cô ấy. Kim là người tốt, mạnh mẽ, dũng cảm, đức hạnh và giàu lòng thương", ca sĩ nói với Eonline. Kim cho biết chồng theo đuổi từ năm 2002, dù nhiều người khuyên anh tránh xa vì những scandal của cô. Hai người làm bạn thân nhiều năm trước khi quyết định thử hẹn hò.

Kanye West chụp ảnh cùng vợ con dịp Giáng sinh năm ngoái. Ảnh: Instagram.

Cặp sao hiện có bốn con: North (bảy tuổi), Saint (bốn tuổi), Chicago (hai tuổi) và Psalm (11 tháng tuổi). Trái ngược dự đoán của nhiều người, gia đình Kanye West nổi tiếng hạnh phúc tại Hollywood. Họ luôn ủng hộ lẫn nhau trong cuộc sống và công việc, chưa từng nói xấu về nửa kia trước công chúng.

Những năm qua, Kanye tập trung hơn vào lĩnh vực thời trang, ký hợp đồng phát triển thương hiệu giày Yeezy với Adidas cuối năm 2013. Forbes hiện định giá thương hiệu giày của Kanye West khoảng 1,3 tỷ USD, công ty mỹ phẩm của Kim Kardashian khoảng 1 tỷ USD.

Đạt Phan