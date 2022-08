Kanye West chế nhạo mối tình của vợ cũ

Tỷ phú Kanye West đăng ảnh trêu chọc sau khi biết tin vợ cũ Kim Kardashian và danh hài Pete Davidson chia tay.

Ngày 8/8, Kanye West đăng bức ảnh chế về bài báo trên trang nhất tờ The New York Times với tên: "Skete Davidson đã chết ở tuổi 28". Phía dưới bài báo có dòng chú thích: "Kid Cudi được mời biểu diễn tại đám tang nhưng sợ bị khách ném chai lọ". Theo People, bài viết mang hàm ý trêu chọc sau khi rapper nghe tin vợ cũ Kim Kardashian chia tay Pete Davidson.

Kanye West đăng ảnh chế để trêu chọc mối tình của vợ cũ. Ảnh: Kanye West Instagram

Theo Daily Mail, Kim Kardashian yêu cầu Kanye West gỡ bài viết khỏi trang cá nhân. "Cô ấy đang cố gắng bảo vệ Pete. Kim và Kanye West sẽ không bao giờ tái hợp khi thấy cách anh ta đối xử với những người cô yêu thương, tôn trọng. Kim đã rất cố gắng duy trì mối quan hệ tốt cùng Kanye West để cùng nuôi con. Tuy nhiên, cô ấy không chấp nhận cách hành xử này của anh ấy".

Kanye West nhiều lần gây sự Pete Davidson sau khi biết tin danh hài hẹn hò vợ cũ của mình. Trên mạng xã hội, anh thường dùng biệt danh "Skete" để ám chỉ Davidson. Trong sáng tác My Life Was Never Eazy được tiết lộ hồi đầu năm, rapper viết: "Chúa cứu tôi khỏi vụ tai nạn đó, để tôi có cơ hội đánh Pete Davidson một trận". Lần khác, Kanye West nhắc nhở người hâm mộ không động đến tình địch vì muốn tự tay "giải quyết".

Kim Kardashian hẹn hò Pete Davidson từ tháng 10/2021. Họ phải lòng nhau khi ghi hình chương trình SNL. Khi đóng cảnh hôn nhau, nữ diễn viên cho biết cô thực sự rung động. Cô đã xin số điện thoại của Pete Davidson từ nhà sản xuất, chủ động theo đuổi anh. Cặp sao thông báo chia tay hôm 6/8 vì gặp trục trặc trong quá trình yêu xa. Pete Davidson đang quay phim ở Australia, còn Kim ở Mỹ kinh doanh, chăm con.

Nguồn tin thân cận của Davidson tiết lộ với People danh hài phải đi điều trị tâm lý nhiều tháng qua sau hàng loạt hành động quấy rối, đe dọa của Kanye West. "Sự chú ý của công chúng và những hành động tiêu cực, ngớ ngẩn của West khiến Pete bị kích động. Anh ấy đang tìm kiếm sự giúp đỡ. Pete không hối hận vì hẹn hò Kim. Cô ấy luôn hỗ trợ anh trong cuộc sống. Sau mối tình, Pete muốn dành thời gian tập trung phát triển sự nghiệp".

Kim Kardashian hôn Pete Davidson Kim Kardashian (phải) và Pete Davidson trên chương trình hài SNL hồi tháng 10/2021. Video: SNL

Kanye West sinh năm 1977 tại thành phố Atlanta, Mỹ. Anh bắt đầu ca hát từ năm 1996 và trở thành một trong những nghệ sĩ thành công nhất thế kỷ 21, bán được hơn 140 triệu bản thu. Tờ Bloomberg ước tính khối tài sản ròng của West hiện đạt khoảng 6,6 tỷ USD. Anh cưới Kim Kardashian năm 2014 và có bốn con. Hai người nộp đơn ly dị hồi tháng 2/2021 sau khoảng một năm ly thân. Sau khi chia tay, rapper nhiều lần ngỏ ý muốn tái hợp vợ cũ nhưng cô không đồng ý.

Phương Mai (theo People, Daily Mail)