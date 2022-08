Kim Kardashian chia tay bạn trai

Kim Kardashian chấm dứt quan hệ với bạn trai kém 13 tuổi - diễn viên hài Pete Davidson - vì công việc bận rộn.

"Họ đã chia tay trong êm thấm, do khoảng cách và công việc", CNN đưa tin hôm 6/8. Pete Davidson đang quay phim ở Australia, còn Kim ở Mỹ kinh doanh, chăm con. Tờ People cho biết cả hai gặp khó khăn khi yêu xa.

Kim Kardashian hẹn hò Pete Davidson từ tháng 10 năm 2021. Họ phải lòng nhau khi ghi hình chương trình SNL. Khi đóng cảnh hôn nhau, nữ diễn viên cho biết cô thực sự rung động. Cô đã xin số điện thoại của Pete Davidson từ nhà sản xuất, chủ động theo đuổi anh.

Kim Kardashian và Pete Davidson tại Met Gala hồi tháng 5. Ảnh: Reuters

Chín tháng yêu nhau, hai người thường xuyên cùng đi du lịch để hâm nóng tình cảm. Mối quan hệ của họ được bạn bè, gia đình Kim ủng hộ.

Kim Kardashian hôn Pete Davidson Kim Kardashian và Pete Davidson mặc đồ giống nhân vật hoạt hình công chúa Jasmine và Aladdin, hôn nhau trong tiểu phẩm của chương trình "Saturday Night Live" hồi tháng 10 năm ngoái. Video: NBC

Pete Davidson sinh năm 1993, là một diễn viên người Mỹ. Anh được biết đến với các vai hài trên chương trình Saturday Night Live của kênh NBC. Năm 2018, Pete Davidson đính hôn với ca sĩ Ariana Grande nhưng hủy hôn. Grande có một bài hát lấy tên anh trong album Sweetener. Davidson từng hẹn hò nhiều sao Hollywood như minh tinh Kate Beckinsale, Phoebe Dynevor, Kaia Gerber hay Margaret Qualley

Kim Kardashian, sinh năm 1980, được biết đến với chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians. Những năm qua, cô nổi tiếng tại Hollywood với hàng trăm triệu người theo dõi qua mạng xã hội. Người đẹp góp mặt trong một số phim như Disaster Movie (2008), Deep in the Valley (2009) hay Temptation: Confessions of a Marriage Counselor (2013).

Cô cưới rapper Kanye West năm 2014 và có bốn con. Hai người nộp đơn ly dị hồi tháng 2/2021 sau khoảng một năm ly thân. Sau khi chia tay, chồng cũ nhiều lần ngỏ ý muốn tái hợp cô nhưng không thành.

Thanh Thanh (theo CNN)