MỹRapper Kanye West bỏ về giữa trận bóng đá của con sau khi cãi nhau với một phụ huynh trên sân.

Ngày 31/10, trang TMZ tung đoạn video Kanye West đến xem con trai Saint West đá bóng hồi cuối tuần. Một phụ nữ tiếp cận rapper và nói chuyện với anh. West nổi giận và to tiếng đáp trả, trước khi vùng vằng rời bỏ sân bóng.

Kanye West cãi nhau với phụ huynh của bạn con Kanye West cãi nhau với một phụ huynh khác tại trận đấu bóng đá của con. Video: TMZ

Một người chứng kiến cho biết vài phút sau, Kanye West lấy lại bình tĩnh và quyết định quay về sân bóng tiếp tục theo dõi trận đấu.

Vợ cũ của anh - Kim Kardashian - cũng có mặt nhưng họ đứng cách xa, Kim Kardashian được các vệ sĩ vây quanh. Ngôi sao truyền hình thực tế không để tâm đến chồng cũ. Trước đó, cô cũng không nói chuyện với West khi hai người cùng tới xem con gái chơi bóng rổ vài tuần trước.

Kanye West gặp nhiều vấn đề sau khi bị Kim Kardashian đâm đơn ly dị đầu năm 2021. Nhiều ý kiến cho rằng nam ca sĩ mắc bệnh về sức khỏe tinh thần khi liên tục có hành động khó hiểu. Khi Kim hẹn hò danh hài Pete Davidson, West liên tục lên mạng gây sự, lăng mạ hai người. Rapper thậm chí nhiều lần dọa hành hung tình địch.

Gần đây, West bị nhiều đồng nghiệp, đối tác tẩy chay sau loạt hành động khó hiểu. Giữa tháng 10, Kanye West bất ngờ đăng dòng trạng thái gây tranh cãi rằng muốn quân đội luôn sẵn sàng để đối phó và tấn công người Do Thái. Bài viết sau đó bị xóa khỏi mạng xã hội. Tuy nhiên, nhiều người dùng Twitter đã chụp ảnh và chia sẻ lại để chỉ trích anh.

Tại tuần lễ thời trang Paris đầu tháng 10, rapper trình làng mẫu áo in dòng chữ "White Lives Matter" (Mạng của người da trắng đáng giá). Bộ quần áo được xem là chế nhạo Black Lives Matter, một phong trào chống phân biệt chủng tộc và sự tàn bạo của cảnh sát đối với người da đen ở Mỹ. Nhiều nhân vật tên tuổi trong làng mốt như người mẫu Gigi Hadid, cây viết Gabriella Karefa-Johnson của Vogue chỉ trích West.

Các hãng thời trang lớn như Adidas, Gap, Balenciaga tuyên bố cắt đứt quan hệ với West. Rapper cho biết mất hơn 2 tỷ USD chỉ trong vài ngày. Tuy nhiên, anh nói không hối hận: "Tôi vẫn sống.... Số tiền đó không phải con người tôi".

Kanye West cho biết mất hơn 2 tỷ USD sau vài ngày. Ảnh: The Wrap

Rapper còn gây tranh cãi khi bình luận sai về cái chết của người đàn ông da màu George Floyd. Trong một tập podcast của Drink Champs, Kanye West nói cái chết của Floyd là do sử dụng quá liều fentanyl chứ không phải do Chauvin - người bị kết tội giết Floyd - dùng vũ lực. Với phát ngôn này, rapper đang phải đối mặt vụ kiện 250 triệu USD do gia đình George Floyd đệ đơn.

Kanye West sinh năm 1977 tại thành phố Atlanta, Mỹ. Anh bắt đầu ca hát từ năm 1996 và trở thành một trong những nghệ sĩ thành công nhất thế kỷ 21, bán được hơn 140 triệu bản thu. Năm 2015, anh thành lập thương hiệu thời trang Yeezy, tập trung vào trang phục đường phố. Tờ Bloomberg từng ước tính khối tài sản ròng của West từng đạt khoảng 6,6 tỷ USD sau khi ký hợp đồng với Gap. Tuy nhiên, theo Forbes, con số đó chỉ khoảng 2 tỷ USD.

Phương Mai (theo TMZ)