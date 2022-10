Kanye West có thể gặp khủng hoảng tài chính

Theo Pagesix ngày 30/10, một số nguồn tin thân cận nói dù West có lượng lớn tiền mặt, anh còn những khoản chi phí khổng lồ và sẽ gặp rắc rối sớm nếu không tìm cách lật ngược tình thế. Họ ước tính anh có hơn 100 triệu USD trong tài khoản ngân hàng, có thể chỉ đủ để trụ vững trong vài tháng bởi lối sống xa hoa.

Kanye West bị hàng loạt đối tác chấm dứt hợp đồng sau các hành động và phát ngôn về người Do Thái, người da đen. Ảnh: Keith Griner - MEGA

Theo các nguồn tin nói với Pagesix, West có năm nguồn thu nhập chính và bốn trong số đó đã bị ngừng hoàn toàn hoặc tổn hại nặng nề. Những năm gần đây, rapper kiếm tiền từ hợp đồng với Adidas, Gap, buổi hòa nhạc, ấn phẩm và bản quyền âm nhạc.

Mới đây, Adidas - nguồn thu chính của West - cho biết sau khi kết thúc hợp đồng giày thể thao Yeezy với anh, họ sẽ ngay lập tức dừng các khoản thanh toán. Tháng 9, Gap kết thúc hợp đồng kéo dài hai năm với West và thông báo sẽ bỏ sản phẩm YEEZY x Gap khỏi kệ hàng.

West dự định tổ chức buổi biểu diễn tại sân vận động SoFi ở Los Angeles vào ngày 4/11 nhưng đã bị hủy bỏ. Theo các nguồn tin, West khó khả năng thực hiện show giữa bê bối.

West có một album nhạc nhưng chưa đưa ra thỏa thuận tìm nhà phân phối. Theo Billboard, tiền bản quyền album thu về cho anh khoảng 5 triệu USD mỗi năm. "Điều đó chỉ đủ để trả hóa đơn xăng cho máy bay phản lực của anh ấy", một người trong cuộc nói với Pagesix. Vào tháng 9, nhóm của West đã thử nghiệm bán ấn phẩm của anh với giá khoảng 135 triệu USD nhưng không nhận được sự quan tâm lớn.

Năm ngoái, West mua một ngôi nhà trị giá 57 triệu USD tại Malibu, California và được xây dựng lại từ đầu. Theo Pagesix, dự án đang gặp rủi ro nghiêm trọng vì những rắc rối tài chính của anh. Nam rapper có loạt ngôi nhà khác nhưng nhiều ngôi nhà đang bị thế chấp.

Kanye West nhận làn sóng tẩy chay từ nhiều đồng nghiệp, đối tác sau loạt hành động khó hiểu. Giữa tháng 10, Kanye West bất ngờ đăng dòng trạng thái gây tranh cãi rằng muốn quân đội luôn sẵn sàng để đối phó và tấn công người Do Thái. Bài viết sau đó bị xóa khỏi mạng xã hội. Tuy nhiên, nhiều người dùng Twitter đã chụp ảnh và chia sẻ lại để chỉ trích anh.

Tại tuần lễ thời trang Paris đầu tháng 10, rapper trình làng mẫu áo in dòng chữ "White Lives Matter". Bộ quần áo được xem là chế nhạo Black Lives Matter, một phong trào chống phân biệt chủng tộc và sự tàn bạo của cảnh sát đối với người da đen ở Mỹ. Nhiều nhân vật tên tuổi trong làng mốt như người mẫu Gigi Hadid, cây viết Gabriella Karefa-Johnson của Vogue chỉ trích West. Hôm 21/10, hãng Balenciaga tuyên bố cắt đứt quan hệ.

Rapper còn gây tranh cãi khi bình luận sai về cái chết của người đàn ông da màu George Floyd. Trong một tập podcast gần đây của Drink Champs, Kanye West nói cái chết của Floyd là do sử dụng quá liều fentanyl chứ không phải do Chauvin - người bị kết tội giết Floyd - dùng vũ lực. Với phát ngôn này, rapper đang phải đối mặt vụ kiện 250 triệu USD do gia đình George Floyd đệ đơn.

Kanye West sinh năm 1977 tại thành phố Atlanta, Mỹ. Anh bắt đầu ca hát từ năm 1996 và trở thành một trong những nghệ sĩ thành công nhất thế kỷ 21, bán được hơn 140 triệu bản thu. Năm 2015, anh thành lập thương hiệu thời trang Yeezy, tập trung vào trang phục đường phố. Tờ Bloomberg ước tính khối tài sản ròng của West từng đạt khoảng 6,6 tỷ USD sau khi ký hợp đồng với Gap. Tuy nhiên, theo Forbes, con số đó chỉ khoảng 2 tỷ USD.