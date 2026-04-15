Kanye West bị kiện vì đánh người

Kanye West bị người đàn ông giấu tên kiện với lý do "hành hung, làm mất danh dự" người này trong vụ ẩu đả hai năm trước.

Theo Los Angeles Times, một người dùng bí danh John Doe (tên phổ biến cho bị hại nam muốn giấu danh tính) để kiện Kanye West lên Tòa Thượng thẩm Los Angeles ngày 13/4. Trong đơn, người này cáo buộc rapper tội hành hung và cố ý gây thương tích nghiêm trọng.

Sự việc được cho xảy ra tại sân vườn của khách sạn Chateau Marmont ở West Hollywood, Mỹ, vào khoảng 23h ngày 16/4/2024. Khi ấy, Kanye West - tên mới là Ye - bất ngờ tiến đến bàn của nguyên đơn, đánh vào mặt anh. Cú đấm khiến nạn nhân ngã xuống đất, bị đập đầu và ngất đi. Rapper tiếp tục đánh khi John Doe đang nằm bất tỉnh trên sàn.

Chân dung rapper Kanye West, 49 tuổi. Ảnh: GC Images

John Doe khẳng định không khiêu khích nghệ sĩ gây ra vụ tấn công. Anh cũng tố cáo Ye bỏ mặc anh nằm trên đất, đi về phía đội an ninh.

Ngoài ra, John Doe cáo buộc Ye "vu khống" anh xúc phạm một phụ nữ giấu tên ở hiện trường. Doe cho rằng video ghi lại sự việc chứng minh anh không có hành vi như rapper kể. Trong phần chú thích, nguyên đơn cho biết anh trai của anh cũng có mặt lúc đó, khẳng định cả hai không cư xử thiếu tôn trọng với người phụ nữ kia.

Theo hồ sơ, người tố cáo Kanye West có công việc kinh doanh gắn liền "danh tiếng cá nhân, các mối quan hệ chuyên nghiệp và cách nhìn nhận của công chúng". Những tuyên bố sai trái của rapper về sự việc đã được đăng lại, lan truyền khắp mạng xã hội khiến John Doe bị khinh miệt, nghi ngờ và chế giễu. Anh đau khổ về mặt tinh thần, mất uy tín trong cộng đồng riêng và tổn hại các mối làm ăn. Doe yêu cầu bồi thẩm đoàn xét xử vụ kiện, đòi phí bồi thường với số tiền không xác định bao gồm khoản đền bù do mất thu nhập.

Luật sư của John Doe và đại diện Kanye West chưa phản hồi vấn đề trên.

Kanye West và vợ người Australia - Bianca Censori, 31 tuổi - tại lễ trao giải Grammy 2025. Ảnh: FilmMagic

Đơn kiện mới khơi lại những cáo buộc cho rằng Ye từng đấm một người không rõ tên tuổi vào tháng 4/2024. Khi đó, trang TMZ đưa tin rapper hành hung người đàn ông chộp lấy vợ anh - kiến trúc sư Bianca Censori - tại khách sạn Chateau Marmont. Đại diện của Ye phủ nhận anh có liên quan, tuyên bố trong một email gửi truyền thông rằng "cảnh sát thậm chí không còn điều tra".

Đây là rắc rối pháp lý mới nhất của Kanye West. Theo People hồi tháng 3, bồi thẩm đoàn của Tòa Thượng thẩm Los Angeles kết luận nghệ sĩ phải bồi thường 140.000 USD cho cựu quản lý biệt thự của anh do rapper không trả lương, sa thải người này trái phép. Sau đó, Ye đệ đơn yêu cầu thẩm phán hủy bỏ phán quyết.

MV "Father" của Kanye West Mv "Father" - ca khúc thuộc album mới nhất của Kanye West, ra mắt ngày 28/3. Video: YouTube Kanye West

Kanye West sinh năm 1977 tại Atlanta (Mỹ), bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ năm 1996. Sau đó, anh trở thành một trong những nghệ sĩ thành công nhất thế kỷ 21 khi bán được hơn 140 triệu bản thu và giành 24 giải Grammy. Năm 2022, sau khi ly hôn tỷ phú Kim Kardashian, anh kết hôn Bianca Censori - người từng là cấp dưới của anh.

Nhiều năm qua, rapper liên tục gây chú ý với những phát ngôn mang tính bài Do Thái, ủng hộ phát xít. Hôm 7/4, Bộ Nội vụ Anh chặn giấy phép xin nhập cảnh của Ye sau làn sóng phản đối nghệ sĩ đến London để biểu diễn cho lễ hội âm nhạc vào tháng 7. Năm 2025, chính phủ Australia tước visa và cấm anh đến nước này. Trên X ngày 14/4, nghệ sĩ thông báo hoãn concert sắp tới tại thành phố Marseille, Pháp, sau khi văn phòng Bộ trưởng Bộ nội vụ Laurent Nuñez xác nhận đang xem xét cấm anh biểu diễn.

Tháng 1, Ye đăng bài xin lỗi trên tờ Wall Street Journal, giải thích căn bệnh rối loạn lưỡng cực khiến anh có các hành động sai trái. Cuối tháng 3, anh bắt đầu trở lại làng nhạc khi ra mắt album mới Bully, tổ chức thành công hai concert tại sân vận động SoFi, Los Angeles, đầu tháng 4.

Phương Thảo (theo Los Angeles Times, People)