Kang Tae Oh 10 năm tìm kiếm sự nổi tiếng

Kang Tae Oh - nam chính trong "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo" - từng sang Việt Nam đóng phim cùng Nhã Phương.

Ở tuổi 28, diễn viên vụt lên thành sao khi hóa thân Lee Jun Ho - luật sư tốt bụng và có chuyện tình lãng mạn với nữ chính Woo Young Woo. Hình ảnh, trích đoạn phim của Tae Oh được chia sẻ trên khắp các diễn đàn, mạng xã hội châu Á. Khán giả khen anh điển trai, biểu cảm tự nhiên từ ánh mắt đến nụ cười.

Theo DongA, Kang Tae Oh dẫn đầu danh sách "Diễn viên phim truyền hình hot nhất tháng 7" do Good Data công bố. Những lời mời tham gia đóng phim, hợp đồng quảng cáo, đại diện thương hiệu tăng theo cấp số nhân. Đại diện công ty quản lý Man Of Creation nói: "Tình cảm và những lời mời hợp tác đến từ khắp nơi, bao gồm phim điện ảnh, truyền hình, chương trình giải trí, radio, quảng cáo và nhiều sự kiện ở nước ngoài... Chúng tôi sẽ cân nhắc và chọn lựa phù hợp với hình tượng của Kang Tae Oh".

Trích đoạn tập 9 "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo" Trích đoạn Kang Tae Oh trong tập 9 "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo". Video: Netflix

Trên tạp chí Singles, Kang Tae Oh cho biết khi đọc kịch bản lần đầu, anh cảm thấy ấm áp và sảng khoái. Điều đó khiến anh thích thú và nghĩ rằng mình phải tham gia Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo. Ban đầu vai Lee Jun Ho được nhắm cho một nam diễn viên khác, anh phải chờ hơn một tháng để biết kết quả. Khi đó, dù nhận được nhiều lời mời khác, anh đều từ chối.

"Cái khó của nhân vật là tôi phải thể hiện được suy nghĩ, sự ủng hộ dành cho Young Woo qua ánh mắt và các cử chỉ đơn giản. Tôi phải hạn chế những biểu cảm của mình", anh nói.

Kang Tae Oh trên tạp chí Singles số ra tháng 7. Anh cao 1,8 m, nặng 69 kg. Ảnh: Singles

Kang Tae Oh trải qua 10 năm gian nan trước khi thành công. Anh tên thật là Kim Yoon Hwan, sinh năm 1994 tại Incheon, Hàn Quốc. Năm 5 tuổi, anh bắt đầu tham gia câu lạc bộ kịch, góp mặt trong các buổi biểu diễn của nhà trường, khu phố. Ước mơ trở thành diễn viên chuyên nghiệp cũng lớn dần từ đó. Sau này, anh theo ngành Nghiên cứu điện ảnh, Đại học Konkuk.

Tae Oh ra mắt khán giả với vai phụ trong phim After School: Lucky or Not năm 2013. Sau đó, anh đóng Lee Kyung Soo - thiên tài piano bị mất thị lực sau tai nạn - trong Giấc mơ làm ca sĩ, vận động viên trượt băng Kang Ho Young trong Cự ly ngắn, Cha Yool Moo âm mưu, nham hiểm trong Tiểu sử chàng Nokdu, sinh viên nghệ thuật Lee Young Hwa phim Bước chạy tới trái tim... nhưng không gây tiếng vang.

Tại Việt Nam, Kang Tae Oh quen mặt khán giả với phim truyền hình hợp tác hai nước Tuổi thanh xuân, đóng cùng Nhã Phương. Tae Oh hóa thân Junsu - con trai bà chủ nhà trọ, sau trở thành một ngôi sao thần tượng. Anh tìm đến Việt Nam để tìm lại Linh - từng là du học sinh ở Hàn Quốc. Vai diễn giúp anh đoạt "Nam chính xuất sắc" tại VTV Awards năm 2015, được ví là "hoàng tử Việt". Ngoài đóng phim, anh là thành viên của nhóm nhạc 5urprise.

Kang Tae Oh và Nhã Phương trong "Tuổi thanh xuân". Ảnh: VFC

Trên Marieclairekorea, Kang Tae Oh thừa nhận không có tài năng xuất chúng, vì vậy phải cố gắng làm việc chăm chỉ để đạt được thành quả. Thời học sinh, anh từng phát âm không chuẩn, đôi khi dễ gây hiểu lầm. Khi xác định trở thành diễn viên chuyên nghiệp - một nghề phải nói nhiều, xuất hiện trước đám đông - anh mất nhiều năm để luyện, sửa giọng. "Tôi luyện phát âm vài giờ mỗi ngày. Chăm chỉ thực sự là vũ khí chiến đấu. Tôi không có tài năng nên phải luôn cố gắng để đạt được kết quả tốt nhất".

Diễn viên không nản lòng khi tên tuổi chưa gây chú ý. Anh nỗ lực làm mới bản thân với nhiều dạng vai, không kể chính, phụ. Trên trường quay, anh luôn cố gắng trao đổi với bạn diễn, lắng nghe lời khuyên của đạo diễn để tìm cách hóa thân phù hợp nhất. Dù hoạt động trong ngành giải trí nhiều năm, anh thừa nhận vẫn run khi đứng trước ống kính máy quay, nhút nhát, ngại ngùng khi đối mặt người lạ.

"Tôi chưa bao giờ hối hận dù chỉ một lần. Tôi có suy nghĩ rằng nếu tiếp tục bước dù khó khăn đến đâu, một ngày mọi người sẽ biết đến tôi", anh nói trên Marieclairekorea.

Kang Tae Oh tại buổi họp báo ra mắt phim hồi cuối tháng 6. Diễn viên dự định lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự vào tháng 8. Ảnh: Star

