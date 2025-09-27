Kane phá kỷ lục ghi bàn của Ronaldo, Haaland

ĐứcLập cú đúp trong trận thắng Werder Bremen 4-0 ở vòng năm Bundesliga, Harry Kane trở thành cầu thủ cán mốc 100 bàn cho một CLB nhanh nhất lịch sử bóng đá châu Âu.

Tại Allianz Arena hôm 26/9, Kane ghi bàn phạt đền ở phút bù giờ hiệp một rồi hoàn tất cú đúp với cú đệm cận thành ở phút 65 từ đường chuyền của Luis Diaz.

Harry Kane ghi bàn phạt đền trong trận Bayern thắng Werder Bremen 4-0 ở vòng năm Bundesliga trên sân Allianz, Munich, Đức ngày 26/9/2025. Ảnh: Reuters

Kane cán mốc 100 bàn qua 105 trận cho Bayern. Anh trở thành cầu thủ thứ 19 ghi 100 bàn cho Bayern, nhưng là người đạt cột mốc nhanh nhất trong thế kỷ 21 tại năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Kane xô đổ cột mốc cũ do Cristiano Ronaldo nắm giữ tại Real Madrid và Erling Haaland tại Man City - những người cần 105 trận để cán mốc 100 bàn.

"Đạt 100 bàn cho bất kỳ CLB nào đã là điều phi thường, nhưng làm được cùng Bayern thì còn đặc biệt hơn. Lại còn nhanh hơn cả những huyền thoại như Ronaldo hay Haaland, đó là điều tôi sẽ nhớ mãi khi nhìn lại sự nghiệp", Kane chia sẻ.

Kane đạt phong độ cao từ đầu mùa, với 15 bàn trên mọi đấu trường. Riêng Bundesliga, tiền đạo dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 10 bàn, bỏ xa những người xếp sau tới 6 bàn. Cú đá phạt đền vào lưới Werder Bremen cũng giúp Kane có 18 lần liên tiếp đá penalty thành bàn ở Bundesliga - chuỗi dài nhất trong lịch sử giải đấu.

Harry Kane dứt điểm cận thành hoàn tất cú đúp. Ảnh: Imago

Trận này, Bayern áp đảo khi kiểm soát bóng 60%, dứt điểm 26 lần với 13 cú trúng đích - so với 9 và 3 của đội khách. Hai bàn còn lại được ghi bởi Jonathan Tah và Konrad Laimer. Kết quả 4-0 giúp "Hùm xám" tiếp tục giữ đỉnh bảng Bundesliga với 15 điểm tuyệt đối, hơn đội xếp sau Dortmund 5 điểm.

Theo Kane, thành công này đến từ sự tiếp nối triết lý bóng đá mà HLV Vincent Kompany xây dựng "Chúng tôi đã cải thiện từng tháng. Khi bạn thắng và áp đảo như vậy, thông điệp không chỉ gửi đến các đội bóng ở Đức, mà còn cả châu Âu", trung phong 32 tuổi bày tỏ.

Theo truyền thông Đức, hợp đồng của Kane với Bayern đến tháng 6/2027 có điều điều khoản bí mật cho phép tiền đạo người Anh ra đi vào hè 2026 với giá 77 triệu USD. Để kích hoạt điều khoản, Kane cần thông báo cho Bayern trước tháng 1/2026.

HLV Vincent Kompany khẳng định không có lý do gì để lo lắng về khả năng Kane rời đi và trở lại Ngoại hạng Anh: "Đó không phải vấn đề của chúng tôi. Kane cho thấy cậu ấy hạnh phúc ở đây, và hôm nay là khoảnh khắc đẹp nữa của cậu ấy", nhà cầm quân người Bỉ cho biết.

Ngày 30/9, Bayern làm khách của CLB đảo Síp Pafos ở lượt hai Champions League mùa 2025-2026.

Hồng Duy tổng hợp