Kane có điều khoản bí mật để rời Bayern

ĐứcHợp đồng giữa Harry Kane và Bayern có điều khoản cho phép tiền đạo người Anh ra đi vào hè 2026.

Năm 2023, Harry Kane rời Tottenham để gia nhập Bayern theo hợp đồng đến tháng 6/2027. Đội bóng Đức phải trả 110 triệu USD kèm 11 triệu phụ phí.

Nhưng theo tờ Bild ngày 22/9, hợp đồng có điều khoản bí mật cho phép tiền đạo người Anh ra đi vào hè 2026 với giá 77 triệu USD. Để kích hoạt điều khoản, Kane cần thông báo cho Bayern trước tháng 1/2026.

Kane (phải) mừng bàn trong trận Hoffenheim 1-4 Bayern ở vòng bốn Bundesliga hôm 20/9. Ảnh: PA

Trước khi tới Bayern, Kane ghi 213 bàn Ngoại hạng Anh, chỉ kém kỷ lục 260 bàn của Alan Shearer. Nhiều chuyên gia xứ sương mù đang kêu gọi tiền đạo 32 tuổi trở về để phá kỷ lục trước khi quá muộn. Nhiều đội bóng đồng hương cũng sẵn sàng chào đón Kane, gồm cả Arsenal, Chelsea, Newcastle và đội cũ Tottenham.

Tuy nhiên, việc Kane hồi hương sớm khó xảy ra. Tiền đạo 32 tuổi đang đạt phong độ cao với Bayern, ghi 98 bàn qua 103 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 70 bàn qua 67 trận Bundesliga. Anh cũng giúp đội chủ sân Allianz Arena giành Bundesliga 2024-2025 và Siêu Cup Đức 2025. Một nhà báo Đức thậm chí công khai xin lỗi vì từng nghi ngờ khả năng thành công của ngôi sao người Anh.

Kane cũng cảm thấy thoải mái với cuộc sống ở Đức cùng vợ và bốn con. Hồi tháng 5, cựu sao Tottenham cho biết: "Tôi thực sự hạnh phúc ở Munich. Gia đình tôi đã ổn định. Các con tôi rất thích trường học ở đây, nên cuộc sống của tôi sẽ không thay đổi trong tương lai gần".

Kane và Bayern vừa khởi đầu mùa giải 2025-2026 một cách mạnh mẽ. Họ thắng cả 7 trận trên mọi đấu trường, trong đó có trận thắng Leipzig 6-0 ở Bundesliga và Chelsea 3-1 ở Champions League. Bản thân Kane ghi 13 bàn trong bảy trận, gần gấp đôi 7 bàn trong sáu trận của Erling Haaland tại Man City trong cùng giai đoạn.

Thanh Quý (theo Bild)