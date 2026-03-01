Kane giúp Bayern thắng nghẹt thở Dortmund

ĐứcTiền đạo Harry Kane lập cú đúp, giúp Bayern thắng ngược chủ nhà Dortmund 3-2 ở vòng 24 Bundesliga để tạo khoảng cách 11 điểm phía đỉnh bảng.

Hành quân đến sân Signal Iduna Park với lợi thế tám điểm so với Dortmund, Bayern hiểu rằng chiến thắng ở trận Der Klassiker sẽ gần như khép lại hy vọng đua vô địch của đối thủ. Đoàn quân dưới trướng Vincent Kompany duy trì thành tích bất bại sân khách từ đầu mùa, trong khi Dortmund cũng chưa thua trên sân nhà.

Nico Schlotterbeck đánh đầu mở tỷ số trong trận Dortmund thua Bayern 2-3 ở vòng 24 Bundesliga trên sân Signal Iduna Park, Dortmund, Nordrhein-Westfalen, Đức ngày 28/2/2026. Ảnh: Imago

Bayern nhập cuộc tốt hơn, với những cơ hội của Michael Olise và Joshua Kimmich, song bàn mở tỷ số lại thuộc về đội chủ nhà. Phút 26, từ quả đá phạt bên cánh trái của Daniel Svensson, Nico Schlotterbeck bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Jonas Urbig.

Pha lập công này nối dài chuỗi ghi bàn từ tình huống cố định của đội bóng vùng Ruhr lên tám trận liên tiếp. Với Bayern, đây tiếp tục là hồi chuông cảnh báo ở khâu phòng ngự bóng chết. Trong 22 bàn thua tại Bundesliga mùa này, có tới 10 bàn đến từ các tình huống cố định - tỷ lệ cao nhất giải đấu.

Sang hiệp hai, thế trận nhanh chóng đảo chiều. Phút 54, Joshua Kimmich châm bóng vào vòng cấm để Serge Gnabry đánh đầu kiến tạo cho Harry Kane đệm cận thành quân bình tỷ số.

Phút 70, Schlotterbeck phạm lỗi với Josip Stanisic trong vòng cấm, giúp Bayern hưởng phạt đền. Kane không bỏ lỡ cơ hội với cú đá căng về góc trái, nâng chuỗi sút 11 mét thành công tại Bundesliga lên con số 24 liên tiếp. Đây cũng là quả penalty thứ 10 anh ghi bàn mùa này, cân bằng kỷ lục tồn tại từ mùa 1980-1981 do Paul Breitner thiết lập.

Cú đúp vào lưới Dortmund giúp Kane kéo dài mạch ghi bàn lên bảy trận liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có năm trận liền tại Bundesliga. Tiền đạo người Anh chạm mốc 45 bàn trên mọi đấu trường mùa này - thành tích tốt nhất trong sự nghiệp, gồm 30 bàn tại Bundesliga.

Kane cũng trở thành cầu thủ đầu tiên ghi cú đúp ở bốn trận Bundesliga liên tiếp kể từ khi Lothar Emmerich làm được cho Dortmund năm 1967 và Tomislav Maric tái lập trong màu áo Wolfsburg năm 2001.

Dortmund vùng lên mạnh mẽ và được đền đáp ở phút 83, khi Svensson vô-lê gọn gàng từ đường tạt của Marcel Sabitzer, gỡ hòa 2-2. Nhưng Bayern vẫn ra về với ba điểm, khi Kimmich tỏa sáng với pha vô-lê má ngoài chân phải tuyệt đẹp từ rìa vòng cấm, đưa bóng găm vào góc cao, ấn định chiến thắng 3-2 ở phút 87.

Bàn thắng muộn tiếp tục cho thấy bản lĩnh của Bayern ở thời điểm quyết định. "Hùm xám" ghi tới 26 bàn trong 15 phút cuối các trận Bundesliga mùa này, san bằng kỷ lục CLB về số bàn thắng ghi trong khoảng thời gian này trong cả một mùa giải, được thiết lập từ mùa 1971-1972.

Thắng lợi 3-2 giúp Bayern nới rộng khoảng cách lên 11 điểm khi mùa giải còn 10 vòng, đặt một tay vào chiếc đĩa bạc Bundesliga, đồng thời gần như chấm dứt tham vọng bám đuổi của Dortmund.

Hồng Duy