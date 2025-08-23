Kane lập hat-trick trận ra quân Bundesliga

ĐứcTiền đạo Harry Kane ghi ba bàn trong 13 phút, giúp Bayern thắng Leipzig 6-0 ở trận khai mạc Bundesliga mùa 2025-2026.

Phút 64, nhận đường chuyền của tân binh 88 triệu USD Luis Diaz, Kane ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ Leipzig rồi đặt lòng chân phải chéo góc hạ thủ thành Peter Gulacsi.

Harry Kane ghi bàn, hoàn tất hat-trick trong trận Bayern thắng Leipzig 6-0 ở vòng một Bundesliga trên sân Allianz, Munich, Đức ngày 22/8/2025. Ảnh: Imago

10 phút sau, tiền đạo người Anh có pha xử lý tương tự, nhưng ở khoảng cách xa hơn với khung thành, rồi cứa lòng chân phải về góc xa thành bàn. Kane hoàn tất cú hat-trick ở phút 77, với cú sút chân trái một chạm chéo góc, ấn định chiến thắng 6-0.

Kane lập hat-trick thứ tám tại Bundesliga, bằng thành tích thời còn thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Tiền đạo này ghi 65 bàn qua 64 trận tại Bundesliga, nhiều hơn ít nhất 6 bàn so với bất kỳ cầu thủ nào khác ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu kể từ khi gia nhập Bayern.

Trên sân Allianz hôm qua, Bayern áp đảo, kiểm soát bóng 64%, dứt điểm 19 lần với 10 cú trúng đích - so với 12 và 1 của Leipzig. Trước cú hat-trick của Kane, "Hùm xám" ghi ba bàn trong hiệp một nhờ công Luis Diaz cùng cú đúp của Michael Olise.

Luis Diaz mừng bàn đầu tiên cho Bayern tại Bundesliga. Ảnh: Imago

Trước trận ra quân tưng bừng tại Bundesliga, Bayern mở màn mùa giải hoàn hảo khi hạ Stuttgart 2-1 ở trận tranh Siêu Cup Đức. "Chúng tôi muốn gửi thông điệp ngay từ đầu mùa, và đã làm được", Kane nói. "Toàn đội chơi ở đẳng cấp cao, tận dụng cơ hội rất tốt. Thắng 6-0 thì không có gì để phàn nàn. Sau giờ nghỉ, khi tỷ số là 3-0, tôi tự nhủ phải ghi bàn và thật tuyệt khi làm được điều đó trong hiệp hai".

HLV Vincent Kompany nhấn mạnh tinh thần tập thể và lối chơi tràn đầy năng lược. "Tôi hy vọng các CĐV hài lòng, vì đó là lý do chúng tôi chơi bóng", nhà cầm quân người Bỉ bày tỏ. "Các cầu thủ giữ được sự tập trung, thi đấu như thể chưa giành được gì. Nếu duy trì điều đó, chúng tôi sẽ thắng rất nhiều trận. Nhưng đây mới chỉ là một khởi đầu".

Trận tiếp theo, Bayern làm khách của CLB hạng Ba Wehen Wiesbaden ở vòng một Cup Quốc gia Đức ngày 27/8.

Hồng Duy