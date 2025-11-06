Kalmaegi là bão mạnh nhất đổ bộ Quảng Ngãi - Gia Lai 5 năm qua

Kalmaegi dự báo là tâm bão mạnh nhất đổ bộ khu vực Quảng Ngãi - Gia Lai từ năm 2021 đến nay, sau bão Molave (10/2020) từng khiến 41 người thiệt mạng.

Theo Cục Khí tượng Thủy văn, bão Kalmaegi dự báo đạt cấp 10-13, khi vào đất liền Quảng Ngãi - Gia Lai chiều nay. 5 năm qua, khu vực này chỉ ghi nhận một cơn bão cấp 8 và hai áp thấp nhiệt đới.

Dữ liệu từ năm 1945 đến nay cho thấy, dải đất từ Quảng Ngãi đến Đăk Lăk (sau sáp nhập) đã hứng 55 cơn bão, tính theo tâm bão. Trong đó, 42% hướng vào Quảng Ngãi (gồm Kon Tum cũ), 33% vào Gia Lai (gồm Bình Định cũ), 25% vào Đăk Lăk (gồm Phú Yên cũ).

Các địa phương này chịu tác động mạnh nhất khi đường đi của bão cắt ngang vùng duyên hải miền Trung và sườn Tây Nguyên - nơi địa hình dốc, dễ gây lũ quét và sạt lở sau bão.

So với các cơn bão từng đổ bộ cùng khu vực, Kalmaegi thuộc nhóm 16 cơn "bão rất mạnh", với sức gió khi vào đất liền dự báo cấp 12 (129 km/h). Cường độ này tương đương với các cơn từng gây thiệt hại lớn như Molave (2020) - cấp 13, khiến 41 người chết, hay Lingling (2001) - cấp 15, khiến 20 người thiệt mạng.

Nếu chỉ tính riêng khu vực Gia Lai (gồm Bình Định cũ), Kalmaegi là cơn bão mạnh nhất đổ bộ kể từ Chanthu năm 2004, cơn bão từng làm 5 người bị thương và gây thiệt hại gần 300 tỷ đồng (11,3 triệu USD).