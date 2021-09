Juventus lỗ kỷ lục trong năm cuối có Ronaldo

ItalyLỗ ròng của Juventus tăng hơn gấp đôi trong năm tài khóa 2020-2021, lên 247 triệu USD - cao kỷ lục của CLB, trong khi doanh thu giảm mạnh.

Hôm 17/9, Juventus thông báo họ kết thúc năm tài khóa 2020-2021, vốn vẫn bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, với tổn thất đáng kể. "Hoạt động kinh tế của CLB dự kiến sẽ chỉ cải thiện đáng kể bắt đầu từ năm tài chính 2022-2023", thông cáo của nhà cựu vô địch Serie A có đoạn.

Juventus - trực thuộc công ty mẹ Exor, do gia đình Chủ tịch Andrea Agnelli sở hữu - ghi nhận doanh thu giảm 16%, xuống còn 563 triệu USD trong 12 tháng của năm tài khóa 2020-2021, kết thúc vào ngày 30/6.

CLB này cũng ghi nhận khoản lỗ kỷ lục 247 triệu USD, cao hơn 134% so với năm tài chính trước đó.

Gánh nặng tài chính từ khoản đãi ngộ Ronaldo cộng thêm doanh thu bết bát vì không có khán giả mùa Covid-19 khiến Juventus ghi nhận năm tài khoá bết bát. Ảnh: Lapresse

Sự sụt giảm này đến từ việc các trận đấu của Juventus phải diễn ra trên sân đấu không khán giả vì đại dịch Covid-19. Juventus làm ăn thua lỗ bất chấp việc bản quyền truyền hình tăng 68,9 triệu USD, doanh thu từ tài trợ và quảng cáo cũng tăng lên 145,9 triệu USD.

Trong khi doanh thu sụt giảm, chi phí hoạt động của CLB lại tăng lên 526 triệu USD so với 485 triệu USD, các khoản nợ tài chính tăng nhẹ lên mức 456 triệu USD so với 451 triệu USD so với năm tài khóa trước.

Báo cáo tài chính của Juventus phần nào hé lộ nguyên nhân họ phải bán Cristiano Ronaldo cho Man Utd với giá 18 triệu USD theo hình thức trả góp năm năm, kèm khoản phụ phí 10 triệu USD.

Trung phong Bồ Đào Nha nhận lương 36,5 triệu USD mỗi năm khi còn khoác áo Juventus. Cầu thủ hưởng lương cao thứ hai ở Juventus, trung vệ Matthijs De Ligt mỗi năm chỉ nhận 9,2 triệu USD, chỉ bằng một phần tư so với Ronaldo. Đứng thứ ba, tiền đạo Paulo Dybala nhận 8,6 triệu USD. Việc chia tay Ronaldo giúp đội bóng thành Turin giải phóng quỹ lương và cân bằng tài chính.

Juventus khởi đầu thất vọng, khi chưa thắng trận nào, qua ba vòng đầu Serie A. Họ chỉ kiếm được một điểm từ trận hoà Udinese 2-2 ngày ra quân, và hiện đứng thứ 16. Đây mới là lần thứ hai trong lịch sử Juventus không thắng sau ba vòng mở màn Serie A. Họ từng chạm mốc buồn này ở mùa 2015-2016, trong nhiệm kỳ đầu của Max Allegri.

Juventus có chiến thắng giải tỏa 3-0 trên sân Malmo ở lượt trận mở màn bảng H Champions League hôm 14/9. Kết quả này giúp họ thêm tự tin trước trận đại chiến với AC Milan tại vòng bốn Serie A ngày 19/9.

Hồng Duy (theo Corriere della Sera)