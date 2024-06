Justin Timberlake gặp rắc rối vì rượu chè

Ca sĩ Justin Timberlake sắp tham gia phiên điều trần khi bị bắt vì phạm luật giao thông trong tình trạng say xỉn, ở New York.

Theo Page Six, ca sĩ Mỹ bị bắt ở Long Island, New York vì lái xe không tuân thủ biển báo dừng, di chuyển sai làn khi trên đường tới nhà bạn, ngày 18/6. Anh không vượt qua bài đo nồng độ cồn, từ chối kiểm tra hơi thở.

Tòa án Tư pháp Sag Harbor buộc tội Timberlake vào 9h30 cùng ngày, sau đó ca sĩ được thả tự do không cần bảo lãnh. Justin Timberlake sẽ tham gia phiên điều trần vào ngày 26/7.

Ảnh chụp tại sở cảnh sát của Justin Timberlake. Ảnh: Sag Harbor Police Department

Daily Mail cho biết giọng ca 43 tuổi bắt đầu sa vào rượu khi Britney Spears phát hành hồi ký cuối năm 2023, tiết lộ cô từng bị anh ép phá thai, dẫn đến việc Timberlake bị nhiều người chỉ trích. Ngoài ra, Timberlake gặp áp lực trong công việc. Album mới nhất Everything I Thought It Was, phát hành vào tháng 3, có doanh số kém. Sản phẩm không đạt thành tích tốt trên các bảng xếp hạng trong khi các đĩa nhạc trước của anh đều nằm top đầu. Một nguồn tin cho rằng điều này ảnh hưởng phong độ gần đây của Timberlake, là nguyên nhân khiến anh tìm đến rượu.

Justin Timberlake tái xuất với ca khúc mới MV "Selfish" mở đường cho album "Everything I Thought It Was". Video: YouTube Justin Timberlake

Theo Daily Mail, Timberlake thường đến các buổi tập nhạc trong tình trạng nồng nặc mùi cồn. Người quen của cựu thành viên NSYNC cho rằng việc Timberlake bị bắt là "hồi chuông cảnh báo" ca sĩ. Nhiều người trong bữa ăn tối hôm xảy ra sự cố hôm muốn nghệ sĩ lái xe về vì biết anh đã say, nhưng Timberlake phớt lờ. "Bây giờ, anh ấy hợp tác với luật sư để giúp mọi chuyện suôn sẻ. Bạn bè từng khuyên anh bỏ rượu", người này nói.

Năm 2019, Timberlake từng bị chỉ trích do bị bắt gặp nắm tay bạn diễn Alisha Wainwright - đóng cùng anh trong phim Palmer (2021) - tại quán bar. Sau đó, trên trang cá nhân, ca sĩ công khai xin lỗi đồng nghiệp, giải thích do "uống quá say" nên không làm chủ bản thân. Ca sĩ khẳng định giữa anh và Wainwright không vượt quá giới hạn mối quan hệ bình thường. "Tôi rất hối hận. Đáng lẽ ra tôi phải hành xử tốt hơn. Đây không phải tấm gương tôi muốn con trai noi theo", Timberlake nói.

Hiện nghệ sĩ tổ chức chuyến lưu diễn thế giới Forget Tomorrow, chưa rõ liệu việc anh vi phạm luật giao thông có làm gián đoạn dự án hay không.

Justin Timberlake là ca sĩ kiêm nhạc sĩ Mỹ, 43 tuổi, từng là thành viên nhóm nhạc NSYNC giai đoạn 1995-2002, bắt đầu hoạt động cá nhân vào năm 2002. Timberlake gặt hái nhiều thành công ở lĩnh vực đơn ca và diễn xuất, nổi tiếng với những ca khúc Mirrors, Can't Stop The Feeling. Tháng 9/2023, NSYNC tái hợp sau hơn 20 năm với ca khúc Better Place - nhạc phim hoạt hình Quỷ lùn tinh nghịch: Đồng tâm hiệp nhạc (2023).

Năm 2012, Timberlake kết hôn với diễn viên kiêm cựu người mẫu Jessica Biel và có hai con. Anh là bạn trai cũ của Britney Spears. Tháng 10/2023, Britney Spears ra mắt hồi ký The Women In Me, tiết lộ Timberlake từng ép cô phá thai vì chưa sẵn sàng làm cha và ngoại tình trong thời gian hẹn hò. Trước những cáo buộc, Timberlake lựa chọn im lặng.

Phương Thảo (theo Daily Mail)