Britney Spears từng có bầu với Justin Timberlake

Theo trích đoạn cuốn The Woman in Me (phát hành ngày 24/10) People đăng tải, Britney Spears kể về ký ức giữ kín suốt 20 năm: "Dù mang thai là một điều bất ngờ, tôi không coi đó là bi kịch. Tôi yêu Justin rất nhiều, luôn mong một ngày chúng tôi sẽ lập gia đình với nhau. Điều này xảy ra sớm hơn nhiều so với những gì tôi mong đợi. Mặc dù vậy, Justin chắc chắn không hài lòng với việc tôi mang thai. Anh ấy nói rằng chúng tôi chưa sẵn sàng có con, rằng chúng tôi còn quá trẻ".

Spears cho biết bản thân không bao giờ phá thai nếu quyền quyết định hoàn toàn thuộc về cô, song Justin không muốn làm cha. Với Spears, việc bỏ con là một trong những trải nghiệm đau đớn nhất cô từng gặp trong cuộc đời.

Britney Spears và Justin Timberlake thời còn yêu nhau. Ảnh: Film Magic

Timberlake chưa lên tiếng trước thông tin. Theo ET Online, ca sĩ đang tập trung vào gia đình và cố gắng không quan tâm đến cuốn hồi ký của Spears. "Những năm gần đây, Justin luôn ủng hộ Britney từ xa. Họ đã hẹn hò cách đây rất lâu nhưng anh vẫn dành sự tôn trọng cho cô ấy. Justin và vợ chỉ muốn mọi người cùng trưởng thành và phát triển thay vì nhắc lại quá khứ", nguồn tin cho biết.

Spears và Justin lần đầu gặp nhau tại chương trình The Mickey Mouse Club năm 1993. Theo cuốn hồi ký, mối quan hệ của họ dần phát triển trong khi tham gia show. Một lần, cả nhóm chơi trò Truth or Dare và có người thách Justin hôn Spears. Cặp sao hẹn hò từ năm 1999 đến năm 2002, chia tay sau khi Timberlake ám chỉ bị bạn gái lừa dối. Sau đó, Britney Spears liên tục có những cuộc tình chóng vánh và dính vào chất kích thích.

Trong phim tài liệu Framing Britney Spears của tờ New York Times phát hành năm 2021, nhà làm phim thể hiện mối tình giữa Timberlake và Spears là cú vấp ngã đầu tiên khiến cuộc đời, sự nghiệp ca sĩ tụt dốc. Justin Timberlake công khai xin lỗi Britney Spears, khi người hâm mộ nữ ca sĩ chỉ trích anh từng làm tổn thương cô.

Khi Spears muốn chấm dứt việc bị giám hộ 13 năm, Justin đã bảo vệ bạn gái cũ trên Twitter: "Tất cả chúng ta nên ủng hộ Britney vào thời điểm này. Mặc dù quá khứ giữa chúng tôi có cả điều tốt và xấu, những chuyện đang xảy ra với cô ấy là sai. Không phụ nữ nào nên bị ngăn cấm đưa ra các quyết định về cơ thể của cô ấy, bị bắt ép trái với mong muốn hoặc phải xin phép để có những điều họ đã chăm chỉ làm việc để đạt được".

Britney Spears và Justin Timberlake tại Teen Choice Awards năm 2000 Britney Spears và Justin Timberlake tại Teen Choice Awards năm 2000. Video: YouTube suzi98babe

Britney Spears 41 tuổi, bắt đầu sự nghiệp âm nhạc khi ký hợp đồng với hãng đĩa Jive vào năm 1997, được khán giả biết đến qua các ca khúc như Baby One More Time, Oops!... I Did It Again hay Toxic. Suốt sự nghiệp, ca sĩ ra mắt chín album phòng thu, nhận về một giải Grammy và tám giải Billboard.

Cô có đường tình lận đận, trải qua ba lần đổ vỡ với chồng cũ Jason Allen Alexander và Kevin Federline, Sam Asghari. Cô có hai con Sean Preston (18 tuổi) và Jayden James (17 tuổi). Cả hai không còn gần gũi Britney Spears, nói không muốn gặp mẹ, khiến ca sĩ đau khổ.

Justin Timberlake 42 tuổi, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ Mỹ. Anh gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp đơn ca sau khi tách khỏi nhóm NSYNC, nổi tiếng với loạt hit như Mirrors, Can't Stop The Feeling. Anh kết hôn Jessica Biel từ năm 2012, có hai con.

Thanh Giang