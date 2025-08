Jung Woo Sung kết hôn

Tài tử Hàn Jung Woo Sung, 52 tuổi, đăng ký kết hôn với bạn gái làm ngoài ngành giải trí.

Theo My Daily ngày 5/8, Woo Sung và bạn gái hẹn hò nhiều năm trước khi thành vợ chồng. Đại diện của Artist Company - công ty quản lý diễn viên - cho biết thông tin kết hôn thuộc đời tư nghệ sĩ, công ty không thể phản hồi gì thêm. Người quản lý hy vọng khán giả không đồn đoán quá nhiều về chuyện cá nhân của Jung Woo Sung.

Nguồn tin cho biết vợ của Jung Woo Sung không phải người mẫu Moon Gabi. Mối "quan hệ tay ba" của diễn viên là tâm điểm chú ý của làng giải trí Hàn hồi cuối năm 2024, khi trang Dispatch tiết lộ Moon Gabi sinh con trai với Jung Woo Sung, em bé hiện hơn một tuổi. Họ gặp nhau lần đầu trong một buổi xã giao năm 2022, Moon Gabi báo tin mang thai với tài tử vào tháng 6/2023.

Diễn viên Jung Woo Sung. Ảnh: Spotv News

Bấy giờ, nhiều khán giả bất ngờ, chỉ trích Jung Woo Sung vì anh có bạn gái nhưng lại có con với người phụ nữ khác (Moon Gabi). Một số người nắm đời tư của Woo Sung nói tài tử vốn công khai người yêu với những bạn bè thân thiết. Bạn gái của Jung Woo Sung sốc khi hay tin tài tử có con với người mẫu Moon Gabi, trước đó, cô không biết Woo Sung quen biết người mẫu.

Qua công ty quản lý, Jung Woo Sung thừa nhận có con. Người đại diện nói: "Anh ấy biết mình có em bé vào năm ngoái và quyết tâm bảo vệ sinh linh ấy. Là một người cha, anh sẽ chu cấp mọi thứ cho con trong khả năng của mình".

Lúc đó, khán giả bình luận trái chiều về đời tư của tài tử, nhiều người chỉ trích anh "chưa làm tốt vai trò người cha" khi không hẹn hò Moon Gabi, không có ý định kết hôn nhưng vẫn có con, phản bội người yêu của mình. Số khác chúc mừng diễn viên, nhận xét anh may mắn khi có con ở tuổi 51.

Jung Woo Sung trong 'Những tay đua kiệt xuất' Woo Sung trong "Những tay đua kiệt xuất". Video: SBS

Tài tử nổi danh châu Á với Những tay đua kiệt xuất, Sad Movie, Beat, Hoa cúc dại. Ngoài diễn xuất, Jung Woo Sung còn thành công ở lĩnh vực kinh doanh, anh và bạn thân Lee Jung Jae đồng sáng lập công ty giải trí Artist Company, hiện quản lý nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Ha Jung Woo, Kim Eui Sung, Go Ah Sung, Park So Dam, Yum Jung Ah, Go A Ra.

Như Anh (theo My Daily)