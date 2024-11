'Quý ông độc thân' Jung Woo Sung thừa nhận có con

Tài tử Jung Woo Sung - 51 tuổi, được mệnh danh "quý ông độc thân" ở showbiz Hàn - thừa nhận có con trai với người mẫu Moon Gabi, 35 tuổi.

Theo Dispatch ngày 24/11, em bé chào đời vào tháng 3, được cặp sao giữ bí mật đến nay. Diễn viên Jung Woo Sung và người mẫu Moon Gabi gặp nhau lần đầu trong một buổi xã giao năm 2022. Sau đó, cả hai giữ liên lạc và ngày càng thân thiết. Tháng 6/2023, Moon Gabi thông báo với anh rằng cô mang thai. Tài tử vui mừng khi biết tin, hứa chịu trách nhiệm nuôi dạy con. Tuy nhiên, tờ Ten Asia tiết lộ hai người chưa từng hẹn hò, cũng như không có ý định kết hôn.

Diễn viên Jung Woo Sung (trái) và người mẫu Moonn Gabi. Ảnh: Artist Company/ Instagram Moon Gabi

Dispatch cho biết cặp sao chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự ra đời của bé, cùng thảo luận việc chọn bệnh viện và vấn đề chăm sóc mẹ và bé sau sinh. Dù không dự định cưới, cả hai cố gắng đảm bảo con trai có cuộc sống hạnh phúc, cam kết thực hiện tốt vai trò của mình. Jung Woo Sung còn đặt tên ở nhà cho con.

Tin tức xuất hiện hai ngày sau khi Moon Gabi đăng ảnh con trên Instagram dịp sinh nhật 35 tuổi của cô. Không lâu sau khi Dispatch đưa tin, công ty quản lý Artist Company của Jung Woo Sung xác nhận tin chính xác thông qua tờ Edaily. Đại diện của tài tử nói: "Anh ấy biết mình có con vào năm ngoái và quyết tâm bảo vệ sinh linh ấy. Là một người cha, anh sẽ chu cấp đầy đủ mọi thứ cho con trong khả năng của mình".

Moon Gabi chụp hình cùng con trai. Ảnh: Instagram Moon Gabi

Jung Woo Sung sinh năm 1973, nổi danh châu Á với Những tay đua kiệt xuất, Sad Movie, Beat, Hoa cúc dại. Ngoài diễn xuất, anh còn thành công ở lĩnh vực kinh doanh. Tài tử và bạn thân Lee Jung Jae đồng sáng lập công ty giải trí Artist Company, hiện quản lý nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Ha Jung Woo, Kim Eui Sung, Go Ah Sung, Park So Dam, Yum Jung Ah, Go A Ra.

Tài tử được khán giả lẫn nghệ sĩ mệnh danh là "Ngôi sao của các ngôi sao", "Quý ông hoàn hảo" và đứng đầu nhiều cuộc bình chọn "Mỹ nam được khao khát nhất Hàn Quốc". Tháng 3/2020, Entertainment Weekly công bố danh sách "Ngôi sao độc thân được yêu thích nhất Hàn Quốc", Jung Woo Sung đứng thứ tư.

Anh từng công khai yêu duy nhất diễn viên Lee Ji Ah năm 2011. Họ bén duyên khi đóng tình nhân trong bom tấn Iris 2. Chỉ sau vài tháng mặn nồng, Lee Ji Ah bị phanh phui chuyện kết hôn, ly hôn huyền thoại Kpop - Seo Taiji. Scandal của nữ diễn viên cũng chấm dứt chuyện tình của cặp sao.

Moon Gabi sinh năm 1989, ra mắt trên chương trình OnStyle's Attractive TV năm 2017. Theo Dispatch, cô được nhiều người biết đến sau khi tham gia chương trình Get It Beauty, Law of the Jungle.

Jung Woo Sung trong 'Những tay đua kiệt xuất' Jung Woo Sung trong phim "Những tay đua kiệt xuất". Video: SBS

Phương Thảo (theo Dispatch)