Jung Woo Sung được khen phong độ ở tuổi 49

Ở tuổi 49, Jung Woo Sung vẫn độc thân, dồn sức cho mảng điện ảnh, lấn sân sản xuất phim và kinh doanh. Tài tử cũng dành nhiều tâm huyết điều hành công ty giải trí Artist Company do anh cùng Lee Jung Jae thành lập. Hiện họ quản lý các nghệ sĩ nổi tiếng như Go A Ra, Kim Eui Sung, Go Ah Sung, Park So Dam, Yum Jung Ah, ESom, Bae Sung Woo...

Woo Sung nổi tiếng trong giới nghệ sĩ vì tích cực hoạt động thiện nguyện. Từ năm 2015 đến nay, anh đảm nhận vai trò đại sứ thiện chí của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR). Sao Hàn đến nhiều quốc gia châu Phi, Trung Đông và quyên góp hàng trăm tỷ won giúp đỡ trẻ mồ côi, những hoàn cảnh khó khăn. Năm ngoái, tài tử kêu gọi khán giả hưởng ứng chiến dịch ngừng thù ghét và phân biệt chủng tộc của UNESCO phối hợp Bộ Ngoại giao Hàn Quốc. Ảnh: Cine21