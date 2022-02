Lee Ji Ah: 'Tôi yêu bản thân'

Diễn viên Hàn Quốc Lee Ji Ah luôn tự nhắc phải biết chăm sóc bản thân, không bận tâm ánh nhìn của người khác.

Lee Ji Ah là gương mặt trang bìa tạp chí L'Officiel ấn bản Singapore lẫn Malaysia, số tháng 2. Người đẹp Hàn nói về sự nghiệp, những thử thách mới, quan điểm sống...

Cô quan niệm hết mình với diễn xuất là một trong những cách tận hưởng cuộc sống và trân trọng chính mình. Ji Ah cảm nhận hạnh phúc, yêu nghề khi lột tả được tính cách nhân vật theo đúng ý đồ của đạo diễn, biên kịch. Ba phần phim Cuộc chiến thượng lưu (The Penthouse: War in Life) giai đoạn 2020-2021 được xem là mốc son sự nghiệp, giúp cô đoạt nhiều giải danh giá, trong đó có Daesang (giải lớn nhất) tại Korea Culture and Entertainment Awards 2021. Cô mong được thử thách ở dạng vai hài hước, vụng về hoặc quyết liệt.

Lee Ji Ah trên bìa tạp chí. Ảnh: L'Officiel

Diễn viên cho biết luôn viết thông điệp "yêu bản thân" dưới tên hoặc chữ ký và cụm từ này có ý nghĩa đặc biệt với cô. "Tôi muốn nhắc nhở mình và mọi người điều ấy. Tôi nghĩ quan trọng nhất là phải chăm sóc bản thân, giữ sức khỏe, sống theo cách của bạn và không quá bận tâm cái nhìn của người khác. Đó là cách bạn yêu chính mình", Ji Ah nói.

Sao Hàn lý giải đa số cá nhân thường bị lung lay bởi suy nghĩ của người khác và rơi vào áp lực "phải tuân theo". "Người thực sự yêu bản thân phải kiên định trong từng quyết định và biết mình muốn gì. Đó là hình mẫu tôi hướng tới", cô nói thêm.

Ở tuổi ngoài 40, niềm vui của Ji Ah không quá phức tạp. Khi trống lịch trình, cô thường đọc sách, xem phim, nấu ăn và gặp gỡ bạn bè thân thiết. Cô thích nghe nhiều thể loại nhạc, khi mê hip-hop, lúc "nghiền ngẫm" rock.

"Tôi chuộng những món trang sức đơn giản, đôi khi chọn thiết kế táo bạo, hơn là thứ nữ tính, sặc sỡ. Trước đây, tôi chỉ đeo nhẫn hoặc vòng tay, nhưng giờ tôi thử mang hoa tai, vòng cổ. Gần đây, tôi cũng tự tìm mua, sưu tầm các loại khuyên vành tai", cô nói trên L'Officiel.

Để giữ vóc dáng chuẩn, người đẹp tích cực chơi thể thao, chạy bộ, tập gym mỗi ngày. Cô còn chú trọng chế độ dinh dưỡng, không ăn quá nhiều tinh bột, uống nhiều nước và ngủ đủ giấc.

* Loạt ảnh Lee Ji Ah trên tạp chí L'Officiel số tháng 2

Theo Xportnews, Lee Ji Ah thay đổi cách nghĩ, lối sống từ sau biến cố đời tư. Năm 2011, diễn viên khiến showbiz Hàn "dậy sóng" khi bị khui bí mật kết hôn - ly hôn với Seo Tai Ji - huyền thoại Kpop. Cả hai vài lần ra tòa phân chia tài sản và quyền lợi. Diễn viên hứng chịu búa rìu dư luận vì giấu chuyện từng lấy chồng, không dùng tên và năm sinh thật. Công chúng thậm chí gọi cô là "người đẹp nói dối", thóa mạ cô trên các diễn đàn.

Năm 1996, tờ Sports Seoul từng đưa tin ca sĩ huyền thoại Hàn kết hôn với một sinh viên Hàn tại Mỹ (là Lee Ji Ah) nhưng bị Seo Tai Ji gây áp lực buộc phải cải chính. Trong một bức thư tay sau này, Ji Ah thuật lại chuyện cưới khi vẫn là sinh viên và nỗi đau phải che giấu thân phận. "Lúc đó tôi còn trẻ, yêu, tin tưởng anh ấy và mơ mộng tương lai. Vì người ấy, tôi đã từ bỏ nhiều thứ mình có thể đạt được... Việc phải sống dưới những cái tên khác nhau khiến tôi nghi ngờ sự có mặt của mình trên đời. Tôi bị mọi người hiểu lầm là lạnh lùng, khó tiếp cận...", cô viết.

Ji Ah tiếc nuối vì không thể sống thật với chính mình, thấy mất tự do. Cô nói: "Tôi tôn trọng quyết định của người ấy khi không để ai trông thấy hay biết tôi ở cạnh anh. Tôi tin đó là tình yêu nên rời bỏ cha mẹ và bản thân đến bên anh. Dù vậy, con đường mình tự chọn khiến tôi tổn thương quá nhiều. Tôi thấy sự tồn tại của mình là vô nghĩa".

Năm 2000, tình cảm đôi bên có dấu hiệu rạn nứt. Seo Tai Ji trở lại Hàn tiếp tục ca hát. Năm 2004, Lee Ji Ah cũng hồi hương gia nhập làng giải trí, đó là thời điểm khó khăn trong đời cô. "Vì đã giấu kín bản thân quá lâu, tôi rất sợ phải bộc lộ chính mình", cô viết.

Năm 2006, Ji Ah quyết định nộp đơn ly dị và có sự đồng thuận của chồng, cả hai đều nghĩ đó là cách tốt nhất khiến cả hai không phải hối hận. Tuy nhiên, vụ kiện tranh chấp sau ly hôn kéo dài từ 2006 đến 2009 khiến cô mệt mỏi cả thể xác lẫn tâm hồn, vụn vỡ niềm tin vì sự thất hứa của chồng cũ.

Chồng cũ của Ji Ah - Seo Tai Ji (trái) và tình cũ Jung Woo Sung. Ảnh: SSTV, Topdaily

Nỗi đau hôn nhân ảnh hưởng đến tâm lý, cuộc sống của Ji Ah sau này. Vì scandal từng kết hôn, cuộc tình chớm nở giữa cô và Jung Woo Sung - bạn diễn trong bom tấn hành động Athena - cũng chấm hết. Từ đó đến nay, cả cô và Jung Woo Sung không công khai hẹn hò ai, trong khi huyền thoại Seo Tai Ji cưới Lee Eun Sung - ca sĩ kém nghệ sĩ 16 tuổi.

Lee Ji Ah sinh tại Hàn, sang Mỹ định cư cùng gia đình năm 1993. Cô ghi dấu với loạt phim Thái vương tứ thần ký (đóng cặp "ông hoàng Hallyu" Bae Yong Joon), Athena, Me too, flower, Hai lần cưới, My Mister, Thám tử ma... Giới chuyên môn đánh giá khả năng diễn xuất của cô "đáng kinh ngạc", dù không qua trường lớp hay được đào tạo bài bản.

Lee Ji Ah và Yoon Shi Yoon trong 'Me too, flower' Lee Ji Ah và Yoon Shi Yoon trong "Me too, flower". Video: MBC

Thanh An