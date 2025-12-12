Jullien Day mở rộng mạng lưới với văn phòng đại diện mới

Jullien Day khai trương văn phòng đại diện tại Bình Dương cũ, Vũng Tàu cũ (nay thuộc TP HCM), qua đó mở rộng mạng lưới phân phối, tối ưu chuỗi cung ứng.

Trong bối cảnh thị trường hàng tiêu dùng ngày càng cạnh tranh và đa dạng, người tiêu dùng dần kỹ tính, đề cao tiêu chí minh bạch chất lượng, nguồn gốc. Nắm bắt xu hướng này, Jullien Day - thương hiệu sản xuất, phân phối sản phẩm công nghệ sinh học, mỹ phẩm nhập khẩu Hàn Quốc - khai trương văn phòng đại diện tại Bình Dương cũ, Vũng Tàu cũ (nay thuộc TP HCM).

Theo phía thương hiệu, bước đi này nhằm tăng độ phủ thị trường, tối ưu quy trình vận hành để sản phẩm từ nhà máy đến tay khách hàng nhanh và chuẩn nhất. Cụ thể, hệ thống các văn phòng mới vừa trưng bày, giới thiệu sản phẩm, vừa hỗ trợ nhà phân phối, cải thiện dịch vụ và rút ngắn thời gian giao hàng.

Ban lãnh đạo Jullien Day mừng khai trương văn phòng cửa hàng đại diện tại Bình Dương cũ. Từ trái qua: Tổng giám đốc Huỳnh Hoàng Lân, ông Phạm Trung Hiếu - Giám đốc vùng ở Bình Dương, bà Vy Vy - Giám đốc công ty Vy Vy, Ảnh: Minh Tiến

Ở phần đầu tại lễ khai trương, ông Phạm Trung Hiếu, Giám đốc vùng Bình Dương, nhấn mạnh: "Việc mở rộng nhằm đưa sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm soát chất lượng chặt chẽ đến từng gia đình Việt. Đây cũng là nền tảng để chúng tôi tiếp tục phát triển thêm nhiều văn phòng đại diện ở các tỉnh, thành trong thời gian tới".

Jullien Day có nhiều lợi thế cạnh tranh nhờ vận hành nhà máy quy mô 50.000 m2 theo tiêu chuẩn châu Âu, hợp tác với tập đoàn Bell (Đức) - đơn vị có hơn 200 năm nghiên cứu nguyên liệu và công nghệ sinh học.

Chị Ngọc Hà - đại diện nhà phân phối độc quyền tại khu vực Vũng Tàu - cam kết đưa sản phẩm thiết yếu, chất lượng đến người tiêu dùng toàn quốc. Ảnh: Minh Tiến

Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ sinh học Đức nhằm đáp ứng các tiêu chí đang được nhiều người tiêu dùng quan tâm như: nguồn gốc rõ ràng, kiểm nghiệm minh bạch; thân thiện sức khỏe và môi trường; khả năng làm sạch hiệu quả; hương thơm theo chuẩn châu Âu; không chứa thành phần gây hại.

Danh mục sản phẩm của đơn vị trải rộng từ nước giặt, nước rửa chén, chất tẩy rửa đến dầu gội, sữa tắm, kem đánh răng sinh học và mỹ phẩm Hàn. Sản phẩm sẽ phân phối trực tiếp từ nhà máy nhằm kiểm soát chất lượng, giữ mức giá cạnh tranh.

Theo đại diện thương hiệu, trong bối cảnh người tiêu dùng ưu tiên tính minh bạch, app Jullien Day (được Bộ Công thương cấp phép) là một trong những kênh hỗ trợ mua sắm trực tiếp từ nhà máy, tra cứu đơn hàng, nhận ưu đãi và rút ngắn thời gian giao nhận nhờ mạng lưới phân phối mở rộng.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Kiều tại lễ khai trương văn phòng đại diện giám đốc vùng Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Minh Tiến

Thời gian tới, Jullien Day đặt mục tiêu mỗi xã, phường sẽ có một nhà phân phối độc quyền và cam kết đồng hành các đối tác từ chính sách sản phẩm đến chương trình hỗ trợ tiếp cận khách hàng.

Đông Vệ