Jude Law được khen diễn xuất ở LHP Venice

Tài tử Anh Jude Law khiến giới phê bình ấn tượng khi đóng phim "The Order", tranh giải Sư Tử Vàng LHP Venice 2024.

Jude Law và êkíp 'The Order' nhận tràng pháo tay 7 phút từ khán giả Khán giả vỗ tay cho Jude Law và êkíp "The Order" ở buổi chiếu Liên hoan phim Venice 2024. Video: YouTube Hollywood Elite

Theo Variety, tác phẩm The Order của đạo diễn Justin Kurzel nhận tràng pháo tay bảy phút khi công chiếu ở liên hoan phim. Nhiều bài đánh giá của giới chuyên môn nhận xét tích cực về dự án, khen diễn xuất của Jude Law, cho rằng vai đặc vụ FBI Terry Husk là màn trình diễn sâu sắc và sống động nhất trong sự nghiệp của tài tử.

Next Best Picture nhận xét Law lôi cuốn người xem khi đóng nhân vật gan dạ với quá khứ bí ẩn. Còn Guardian viết: "Law thể hiện sự ấm áp, đôi khi cáu kỉnh trong vai Husk, cho thấy diễn viên này đang tự tin vào tài năng của mình. Màn kết hợp giữa anh ấy và Nicholas Hoult giúp bộ phim trở nên hấp dẫn".

Jude Law trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice, hôm 31/8. Ảnh: Just Jared

Nội dung dựa trên cuốn sách phi hư cấu The Silent Brotherhood (1989) của Kevin Flynn và Gary Gerhardt. Kịch bản lấy bối cảnh thập niên 1980, kể về đặc vụ FBI Terry Husk phát hiện nhóm tội phạm đứng sau loạt vụ cướp ngân hàng. Chúng in tiền giả và cướp xe bọc thép, gây nỗi khiếp sợ cho người dân khắp Tây Bắc Thái Bình Dương. Anh lên kế hoạch săn lùng băng đảng, do Robert Jay Mathews (Nicholas Hoult) cầm đầu. Dự án còn có sự tham gia của Tye Sheridan, Jurnee Smollett, Alison Oliver và Odessa Young.

Tạo hình của diễn viên Jude Law trong phim "The Order". Ảnh: AGC Studios

Jude Law, 52 tuổi, là diễn viên người Anh, được biết đến với các phim Cold Mountain, The Aviator, Contagion hay The Holiday. Trong sự nghiệp, nghệ sĩ từng thắng một giải BAFTA, hai lần được đề cử Oscar và bốn lần được đề cử Quả Cầu Vàng. Law từng đến Liên hoan phim Venice để quảng bá phim The Young Pope (2016).

Tài tử hẹn hò Phillipa Coan - người đứng đầu một công ty tư vấn tâm lý - từ năm 2015, làm đám cưới tháng 5/2019. Hai người kín tiếng về mối quan hệ vì Jude Law không muốn chuyện đời tư bị công chúng săm soi. Tài tử hiện sống tại Anh cùng vợ và các con.

Quế Chi (theo Variety)