Phim về đại dịch cúm thu hút khán giả

"Contagion" - phim giả tưởng về đại dịch cúm nguy hiểm chết người, ra mắt năm 2011 - được nhiều người tìm xem những ngày qua.

Theo Guardian, nhiều khán giả tìm kiếm Contagion trên Apple TV, khiến nó trở lại danh sách phim được xem nhiều nhất hiện nay, vào top 10 thị trường Anh. Tác phẩm được nhận xét có nhiều điểm tương đồng với tình trạng bùng phát dịch viêm phổi từ virus Corona mới (nCoV), được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố là tình trạng khẩn cấp toàn cầu.

Contagion (2011) trailer Trailer phim "Contagion". Video: Youtube.

Căn bệnh trong Contagion bùng phát ngay sau dịp nghỉ lễ Tạ Ơn tại Mỹ. Beth Emhoff (Gwyneth Paltrow đóng) trở về nhà tại bang Minnesota sau chuyến công tác Hong Kong, Macau và mắc một bệnh cúm lạ. Ở ngày thứ tư, cô bị ngất tại nhà riêng và được chồng - Mitch (Matt Damon) - đưa tới bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ không phát hiện nguyên nhân và Beth chết sau một cơn co giật. Trở về nhà, Mitch phát hiện con trai riêng Clark cũng mắc bệnh tương tự và qua đời. Trong quá trình điều tra, anh phát hiện bị vợ lừa dối, gây nên cái chết cho con trai anh. Anh gạt nỗi đau để bảo vệ con gái khỏi bệnh dịch diễn biến nghiêm trọng.

Diễn viên Jude Law được khen ngợi với nhân vật blogger reo giắc tin đồn khắp xã hội. Ảnh: Warner Bros.

Xã hội trở nên rối loạn với những thông tin trên Internet. Alan Krumwiede (Jude Law đóng) là một blogger nổi tiếng trục lợi từ dịch bệnh. Alan buộc tội các nhà chứng trách che giấu tình hình nghiêm trọng của dịch bệnh, chỉ lo cho sự an toàn của người thân mà không quan tâm đến những người có địa vị thấp kém. Khắp nước Mỹ xảy ra các vụ bạo loạn để cướp thuốc chữa bệnh, thực phẩm... Trong khi đó, những người tiếp xúc với Beth lây lan căn bệnh khắp thế giới với hàng loạt ca tử vong tại Tokyo, London...

WHO ước tính số lượng mắc bệnh có thể lên đến 8 triệu người. Leonora Orantes (Marion Cotillard đóng) - một chuyên gia của WHO - tìm theo các dấu vết đến Hong Kong và phát hiện ra nguyên nhân căn bệnh. Tuy nhiên, cô bị một cảnh sát Trung Quốc bắt giữ làm con tin và yêu cầu WHO đưa thuốc chữa bệnh để đổi lấy sự an toàn của cô... Sau cùng, bác sĩ Ally Hextall (Jennifer Ehle đóng) của Trung tâm Kiếm soát và Phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC) phát hiện bệnh bắt nguồn từ loại virus tên MEV-1, tìm thấy trên thi thể loài dơi. Căn bệnh có thể lây khi người ta tiếp xúc, chạm vào các bề mặt có virus như mặt bàn, nắm cửa, giường ngủ... Cô dựa trên các công trình nghiên cứu bị ngăn cấm trước đó điều chế ra loại vắc xin ngăn ngừa bệnh.

Contagion thu hút nhờ nhiều câu chuyện diễn ra cùng lúc trong bối cảnh dịch viêm phổi Vũ Hán diễn biến phức tạp. Mỗi nhân vật đối mặt với những vấn đề riêng và đấu tranh để bảo vệ những điều thân thương của họ. Nhiều nhà phê bình của Guardian, AP khen ngợi tác phẩm mô tả tài tình đặc điểm của một đại dịch như: sự nhiễu loạn thông tin trên mạng internet, cách phòng tránh bệnh, nạn đầu cơ tích trữ các nhu yếu phẩm... Kịch bản đặt ra câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống và sự tồn tại của con người.

Đạo diễn Steven Soderbergh dùng thủ thuật "hyperlink cinema", chắp nối nhiều câu chuyện bằng những cảnh quay không theo trình tự thời gian hay không gian cố định. Cách kể chuyện thông minh và giàu hình ảnh tạo nên kịch tính, khiến người xem cảm nhận chân thực về sự lây lan của dịch bệnh. Steven cho biết ông nghiên cứu nhiều câu truyện thực tế như nạn cúm H1N1 ở Mỹ năm 2009 hay tại Tây Ban Nha đầu thế kỷ 20 để lấy tư liệu. Tờ ReelViews đánh giá Contagion là một trong những phim về đại dịch, thảm kịch y tế hấp dẫn nhất mọi thời đại.

Đạt Phan