JPMorgan dự báo Fed giảm lãi suất tháng 9

Thị trường lao động Mỹ yếu đi và sự thay đổi thành viên trong Fed khiến JPMorgan đẩy dự báo giảm lãi suất lên sớm 3 tháng.

Ngày 7/8, Ngân hàng JPMorgan dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản (0,25%) trong cuộc họp tháng 9. Nguyên nhân là thị trường lao động có dấu hiệu yếu đi và sự thiếu chắc chắn quanh việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử thành viên mới cho Hội đồng Thống đốc Fed.

Trước đó, ngân hàng này cho rằng Fed sẽ giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản (0,25%) vào tháng 12. Hiện tại, họ đẩy dự báo lên sớm hơn, sau khi cơ quan điều hành chính sách tiền tệ Mỹ giữ nguyên lãi suất 3 lần liên tiếp. JPMorgan hiện là nhà băng lớn nhất Mỹ.

"Với Chủ tịch Fed Jerome Powell, việc quản trị rủi ro trong cuộc họp tới có thể vượt ra khỏi yêu cầu cân bằng giữa lao động và lạm phát", Michael Feroli - nhà phân tích tại JPMorgan cho biết.

Chủ tịch Fed Jerome Powell trong cuộc họp tháng 7. Ảnh: Reuters

Ngày 7/8, ông Trump đề cử Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế Stephen Miran vào vị trí thành viên Hội đồng Thống đốc Fed, tạm thời thay bà Adriana Kugler từ chức cuối tuần trước. Khả năng Miran được Thượng viện Mỹ phê duyệt trước cuộc họp chính sách tháng 9 của Cục Dự trữ liên bang vẫn chưa chắc chắn. Tuy nhiên, JPMorgan cho rằng sự hiện diện của ông sẽ càng khoét sâu chia rẽ giữa các quan chức Fed về vấn đề lãi suất.

Trong cuộc họp tháng 7, lần đầu tiên trong hơn 30 năm qua, Fed ghi nhận 2 thành viên trong hội đồng thống đốc bỏ phiếu không tán thành quyết định chung. Đó là Michelle Bowman và Christopher Waller - trước đây cùng được ông Trump đề cử vào hội đồng. Waller thậm chí đang là ứng viên tiềm năng thay thế Powell khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 5 năm sau.

Vài tháng qua, Tổng thống Trump liên tiếp gây sức ép lên cơ quan này, thúc giục cơ quan này giảm lãi suất và chỉ trích Powell vì vẫn chưa điều chỉnh chính sách tiền tệ. "Giả sử Miran trở thành thống đốc trước phiên họp tháng 9, hội đồng sẽ có 3 phiếu không tán thành. Như vậy là rất nhiều", Feroli nói.

Quyết định của Fed còn phụ thuộc vào số liệu việc làm tháng 8. JPMorgan cho rằng tỷ lệ thất nghiệp từ 4,4% hoặc hơn có thể khiến cơ quan này giảm lãi suất mạnh tay hơn. Ngược lại, tỷ lệ thấp hơn có thể khiến họ chần chừ, do lo ngại lạm phát.

Nhà đầu tư hiện dự báo xác suất Fed giảm lãi trong phiên họp tháng 9 là 91,4%, cao gấp 3 lần tuần trước, theo Công cụ theo dõi FedWatch Tool của CME Group.

Đề cập đến vấn đề chọn người kế nhiệm Powell, JPMorgan cũng nhận xét Waller đang nổi lên là ứng cử viên hàng đầu. Họ cho rằng việc đề cử Waller sẽ được các thị trường tài chính hoan nghênh.

Các nhà phân tích tại ngân hàng Barclays (Anh) cũng có chung quan điểm. Vì việc chọn Waller sẽ làm giảm sự bất ổn liên quan đến cách phản ứng của Fed trước các số liệu kinh tế.

Hà Thu (theo Reuters)