JP Morgan: VN-Index có thể đạt mốc 2.200 điểm năm sau

Chỉ số VN-Index có thể đạt mốc 2.200 điểm trong "kịch bản tích cực" vào năm 2026, theo dự báo của JP Morgan.

Báo cáo "Vietnam 2026 Outlook" của JP Morgan dự báo VN-Index đạt mốc 2.000 điểm theo kịch bản cơ sở. Trong khi, kịch bản lạc quan có thể đến 2.200 điểm, dẫn dắt bởi tăng trưởng lợi nhuận trong bối cảnh động lực vĩ mô mạnh mẽ.

Chỉ số VN-Index từng đạt đỉnh lịch sử 25 năm ở 1.766,85 điểm ngày 16/10, khi thị trường chứng khoán Việt Nam hứng khởi nhờ FTSE Russell chính thức công bố nâng hạng lên nhóm mới nổi thứ cấp hôm 8/10.

Giao dịch chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt (quận 1, TP HCM), hồi tháng 10/2024. Ảnh: An Khương

Nhìn về tương lai, không chỉ nhờ nâng hạng, JP Morgan cho rằng Việt Nam là tâm điểm chú ý nhờ hàng loạt cải cách kinh tế quan trọng đang được triển khai. Qua đó, niềm tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng cải thiện, đồng thời nâng triển vọng lợi nhuận trong 3–5 năm tới. "Cải cách kinh tế quan trọng hơn việc nâng hạng thị trường đối với nền tảng của thị trường chứng khoán", báo cáo nhận định.

Theo ngân hàng lớn nhất của Mỹ, 2025 đánh dấu bước ngoặt lớn trong chính sách công của Việt Nam, với 4 điểm nhấn: nâng vai trò khu vực tư nhân; tinh gọn bộ máy; phát triển hạ tầng công và tập trung vào nghiên cứu & phát triển.

"Gói cải cách này có thể mở ra giai đoạn tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và mở rộng chiều sâu tài chính, tương tự các cải cách Đổi Mới thập niên 1980", báo cáo nêu.

Doanh nghiệp có thể hưởng lợi các mặt: gỡ rào cản pháp lý các ngành (bất động sản, hạ tầng, kinh doanh vàng); hiệu ứng lan tỏa từ đầu tư công; hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp của Chính phủ cho một số ngành chọn lọc và ưu đãi đối với R&D.

Trong khi phần lớn lợi nhuận có được năm 2025 tập trung vào bất động sản và ngân hàng, JP Morgan cho rằng diễn biến thị trường năm 2026 sẽ mang tính lan tỏa hơn, nhờ tác động của các chính sách dần thể hiện rõ qua tăng trưởng thu nhập và tiêu dùng. Vì vậy, nhà băng khuyến nghị tăng tỷ trọng cổ phiếu ngân hàng, tiêu dùng không thiết yếu, công nghiệp và vật liệu.

Dù duy trì quan điểm tích cực với Việt Nam trong trung hạn, báo cáo cho rằng thị trường có thể đối mặt một số lực cản ngắn hạn. JP Morgan cho rằng đợt suy yếu gần đây do nhà đầu tư cá nhân giảm đòn bẩy, mở ra cơ hội mua vào.

Thực tế, tuần qua, VN-Index mất 94 điểm, tương đương 5,4%, đứng đầu danh sách những chỉ số chứng khoán giảm mạnh nhất thế giới.

Các áp lực khác có thể kể đến như: dòng vốn rút ra chốt lời và các quỹ thị trường cận biên thoái vốn trước khi được đưa vào rổ các thị trường mới nổi (EM); mất giá tiền tệ; dư nợ cho vay ký quỹ ở mức cao, vấn đề thanh khoản liên ngân hàng.

Ngoài ra, làn sóng huy động vốn, đặc biệt của các công ty chứng khoán (TCBS, VPS, VPBS, MBS) có thể lấn át dòng tiền vào. JP Morgan khuyến nghị nhà quản lý cải thiện khả năng tiếp cận của các nhà môi giới và dòng vốn toàn cầu trước đợt rà soát giữa kỳ FTSE vào tháng 3/2026.

Viễn Thông