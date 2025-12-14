Chứng khoán Việt Nam giảm mạnh nhất thế giới tuần này

VN-Index tuần này mất 94 điểm, tương đương 5,4%, đứng đầu danh sách những chỉ số chứng khoán giảm mạnh nhất thế giới.

Tính riêng phiên cuối tuần, VN-Index cũng nằm trong nhóm chỉ số điều chỉnh mạnh nhất thế giới khi mất 52 điểm, tương đương 3,06% so với tham chiếu. Diễn biến này trái ngược hoàn toàn so với các thị trường ở khu vực châu Á, khi hầu hết tăng 0,5-2%.

Theo chuyên trang tổng hợp dữ liệu tài chính IndexQ, biến động của chứng khoán Việt Nam tuần này bỏ xa những thị trường khác. Chỉ số đại diện cho thị trường Nga (RTS Index) xếp thứ hai khi mất 3,8%. Những vị trí tiếp theo lần lượt là Bồ Đào Nha (giảm 3,38%), Agrentina (giảm 2,21%) và Venezuela (giảm 1,96%).

Đây là đợt giảm sâu nhất của thị trường chứng khoán Việt Nam kể từ "cú sốc" thuế quan vào đầu tháng 4. Thị trường giảm 4 trong 5 phiên giao dịch, rơi từ 1.741 điểm xuống 1.646 điểm - vùng giá thấp nhất một tháng qua.

VN-Index tuần này đi ngược dự đoán của phần lớn công ty chứng khoán. Hồi đầu tuần, nhiều nhóm phân tích cho rằng chỉ số có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh kỹ thuật nhưng sẽ nhanh chóng vượt qua để chinh phục đỉnh cũ 1.766 điểm (tính theo giá đóng cửa) nhờ trạng thái giao dịch tích cực của nhà đầu tư nước ngoài, kéo theo tâm lý hứng khởi của nhà đầu tư trong nước.

Không chỉ điểm số lao dốc, dòng tiền rót vào thị trường cũng dè dặt hơn. Giá trị khớp lệnh bình quân mỗi phiên tuần này chỉ khoảng 20.300 tỷ đồng, giảm khoảng 15% so với tuần trước. Cá biệt có một phiên giao dịch thanh khoản chỉ 16.200 tỷ đồng, thấp nhất nửa năm.

Theo các chuyên gia, có nhiều yếu tố dẫn đến đợt giảm mạnh này. Đầu tiên, việc các ngân hàng nâng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn ngắn lên kịch trần đã tác động tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư chứng khoán. Thứ hai là khối ngoại quay lại xả hàng ồ ạt sau một tuần mua ròng, khiến cá nhân trong nước bi quan về triển vọng ngắn hạn. Yếu tố còn lại là thị trường đang trong mùa thấp điểm cuối năm và thiếu thông tin tích cực.

Tuy nhiên, đợt giảm kéo dài với cú "rũ bỏ" hơn 52 điểm trong phiên cuối tuần được chuyên gia kỳ vọng sẽ kích thích dòng tiền mới trở lại, giúp VN-Index diễn biến khả quan hơn trong hai tuần cuối năm.

Phương Đông