Joshua Wong rời đảng Demosisto

Thủ lĩnh phong trào "ô dù" Joshua Wong tuyên bố từ chức lãnh đạo đảng dân chủ Demosisto, ngay sau khi Trung Quốc thông qua luật an ninh Hong Kong.

"Tôi xin tuyên bố rời Demosisto. Nếu tiếng nói của tôi không sớm được lắng nghe, tôi hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục lên tiếng vì Hong Kong và thúc đẩy nỗ lực để bảo vệ chút tự do cuối cùng của chúng ta", Joshua Wong đăng trên Twitter hôm nay.

Các lãnh đạo khác của đảng, Nathan Law và Agnes Chow, cũng tuyên bố đang rời khỏi Demosisto. "Cuộc đấu tranh của người Hong Kong sẽ không dừng lại, nó chỉ tiếp tục với thái độ kiên quyết hơn", Law viết lên Facebook.

Động thái của Joshua Wong được thực hiện chỉ vài giờ sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc thông qua luật an ninh Hong Kong sáng nay, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7. Một nguồn thạo tin cho biết chi tiết luật an ninh sẽ được công bố chiều nay.

Joshua Wong tại thủ đô Washington, Mỹ, tháng 9/2019. Ảnh: Reuters.

Joshua Wong trước đó bày tỏ lo ngại sẽ bị "nhắm mục tiêu" khi luật an ninh Hong Kong có hiệu lực. Nhà hoạt động 23 tuổi cho rằng các nhà báo, nhóm nhân quyền, tổ chức phi chính phủ và người nước ngoài cũng có thể trở thành mục tiêu của luật an ninh mới với tội danh kích động lật đổ chính quyền.

Joshua Wong gần đây tăng cường hỗ trợ phong trào dân chủ ở nước ngoài, gặp gỡ các chính trị gia Mỹ, châu Âu và nhiều nơi khác, khiến Bắc Kinh vô cùng tức giận. Anh cũng chia sẻ dự định tham gia tranh cử cho phe ủng hộ dân chủ trong cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp Hong Kong vào tháng 9.

Wong trở thành thủ lĩnh của phong trào biểu tình "ô dù" do sinh viên lãnh đạo vào năm 2014 nhằm phản đối Bắc Kinh can thiệp quá sâu vào cuộc bầu cử trưởng đặc khu Hong Kong năm 2017. Phong trào được gọi là biểu tình "ô dù" do người tham gia mang theo ô để che mưa, nắng và bảo vệ bản thân khi cảnh sát dùng hơi cay.

Joshua Wong thành lập đảng Demosisto năm 2016 và cho biết một trong những mục tiêu của đảng này là đòi quyền tự quyết cho đặc khu Hong Kong sau năm 2047. Đây thời điểm hết hiệu lực của Tuyên bố chung Trung - Anh, trong đó quy định Hong Kong được quyền duy trì hệ thống pháp lý và tiền tệ riêng, độc lập với Trung Quốc đại lục theo mô hình "một quốc gia, hai chế độ" trong thời hạn 50 năm kể từ khi đặc khu được trao trả vào năm 1997.

Luật an ninh Hong Kong làm dấy lên lo ngại về số phận chính sách "một quốc gia, hai chế độ", cam kết cho Hong Kong mức độ tự trị cao khi đặc khu được Anh trao trả cho Trung Quốc năm 1997. Tuy nhiên, Trung Quốc khẳng định luật sẽ củng cố nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ" và hỗ trợ lợi Hong Kong phát triển.

