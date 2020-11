Joshua Wong bị nghi có dị vật trong bụng

Thủ lĩnh phong trào "ô dù" Joshua Wong bị biệt giam sau khi phim chụp X-quang dẫn đến nghi vấn anh này có dị vật trong bụng.

Quản trị viên mạng xã hội của Wong viết trên Facebook vào đêm 24/11 rằng nhà hoạt động này bị biệt giam tại khu y tế của Trung tâm Giam giữ Lai Chi Kok sau khi phim chụp X-quang cho thấy một "dị vật trong bụng".

Joshua Wong trả lời phóng viên hồi tháng 10/2019. Ảnh: Reuters.

Đèn trong phòng giam của Wong sáng 24/24 và Wong chỉ được phép rời phòng nếu có khách đến thăm.

"Chúng tôi không biết rõ tình hình và Cục Cải huấn đã từ chối cho Wong xem phim chụp đó", bài đăng có đoạn viết. "Giới chức cho biết quá trình kiểm tra có thể kéo dài 3 -5 ngày. Cho đến lúc đó, Wong bị biệt giam".

Một nguồn tin nhà tù cho biết phim chụp X-quang cho thấy "có bóng mờ" trong vùng bụng của Wong. "Không rõ cái bóng là gì. Có thể cậu ấy đã nuốt thứ gì đó hoặc có thể không phải vậy. Chúng tôi cần kiểm tra vấn đề bài tiết của cậu ấy và sẽ mất vài ngày".

Cục Cải huấn Hong Kong đã bố trí máy quét cơ thể bằng X-quang tại tất cả cơ sở của mình vào năm 2012, để giúp giới chức kiểm tra tù nhân mới có giấu ma túy hay không.

Phát ngôn viên của cục từ chối bình luận về trường hợp riêng lẻ, nhưng cho biết việc chụp X-quang là quy trình kiểm tra an ninh tiêu chuẩn với tất cả tù nhân mới. "Nếu phát hiện trường hợp đáng ngờ, cục sẽ cách ly người có liên quan theo cơ chế an ninh đúng theo luật", phát ngôn viên nói.

Cục Cải huấn Hong Kong đã ra quy định yêu cầu tất cả tù nhân mới phải cách ly 21 ngày để phòng chống Covid-19.

Joshua Wong cùng hai nhà hoạt động Agnes Chow và Ivan Lam hôm 23/11 nhận tội tổ chức, xúi giục tụ tập trái phép gần trụ sở cảnh sát trong cuộc biểu tình phản đối chính quyền ngày 21/6 năm ngoái. Wong hiện đối mặt án tù ba năm và bản án sẽ được công bố chiều 2/12.

Wong, 24 tuổi, trở thành thủ lĩnh của phong trào biểu tình "ô dù" do sinh viên lãnh đạo vào năm 2014 nhằm phản đối Bắc Kinh can thiệp quá sâu vào cuộc bầu cử trưởng đặc khu Hong Kong năm 2017. Phong trào được gọi là biểu tình "ô dù" do người tham gia mang theo ô để che mưa, nắng và bảo vệ trước hơi cay.

Joshua Wong thành lập đảng Demosisto năm 2016 và cho biết một trong những mục tiêu của đảng này là đòi quyền tự quyết cho đặc khu Hong Kong sau năm 2047. Đây là thời điểm hết hiệu lực của Tuyên bố chung Trung - Anh, trong đó quy định Hong Kong được quyền duy trì hệ thống pháp lý và tiền tệ riêng, độc lập với Trung Quốc đại lục theo mô hình "Một quốc gia, hai chế độ" trong thời hạn 50 năm kể từ khi đặc khu được trao trả vào năm 1997.

Đầu năm nay, Wong cùng với 11 chính trị gia và nhà hoạt động bị truất quyền tranh cử. Wong cũng rời Demosisto và đảng cũng giải tán hồi cuối tháng 6, vài giờ sau khi Trung Quốc thông qua luật an ninh Hong Kong. Joshua Wong từng bày tỏ lo ngại sẽ bị "nhắm mục tiêu" khi luật an ninh Hong Kong có hiệu lực.

Năm ngoái, Wong phải ngồi tù 5 tuần vì tội coi thường tòa án, trước khi được trả tự do ngày 16/6 khi các cuộc biểu tình đang diễn ra.

Phương Vũ (Theo SCMP)