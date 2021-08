Jorginho đoạt giải Cầu thủ hay nhất của UEFA

Thổ Nhĩ KỳVượt qua N'Golo Kante và De Bruyne, tiền vệ Jorginho giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc mùa 2020-2021 của Liên đoàn Bóng đá châu Âu, tối 26/8.

Jorginho thành cầu thủ thứ 10 trong lịch sử đoạt Champions League và Euro cùng một năm. Ảnh: Reuters

Jorginho đạt 175 điểm, trong khi Kevin De Bruyne đứng thứ hai với 167 điểm và N’Golo Kante là 160 điểm.

Jorginho là một hai cầu thủ hiếm hoi giành cả hai danh hiệu tập thể lớn trong năm 2021: Champions League và Euro. Người còn lại là đồng đội Emerson Palmieri. Tiền vệ sinh năm 1991 cùng Chelsea hạ Man City 1-0 trong trận chung kết hôm 29/5, trước khi giúp Italy vượt qua Anh với tỷ số 3-2 trong loạt luân lưu trận chung kết trên sân Wembley hơn một tháng sau.

Jorginho đóng vai trò quan trọng trong cả hai chiến tích kể trên. Nhờ khả năng chuyền bóng, nhãn quan chiến thuật, điều chỉnh nhịp độ trận đấu và thoát pressing của ngôi sao gốc Brazil, Chelsea và tuyển Italy thường giành quyền kiểm soát thế trận. Hiệu suất của Jorginho cũng ở mức cao: 43 trận chơi cho Chelsea mùa 2020-2021 và bảy trận đá chính, với 705 phút thi đấu, tại Euro.

Jorginho nâng Cup vô địch Euro cùng đội tuyển Italy. Ảnh: Reuters

Giải thưởng của UEFA dành cho cầu thủ đang chơi ở châu Âu, bất kể họ mang quốc tịch nào. Cách đánh giá dựa trên màn thể hiện của họ ở cấp CLB lẫn ĐTQG suốt mùa 2020-2021. Điều đó có nghĩa thành tích của các cầu thủ ở những giải không thuộc UEFA sẽ không được xét vào bình chọn. Hội đồng bình chọn gồm 24 HLV của các đội dự Euro 2021, 80 HLV của các CLB dự Champions League và Europa League mùa trước, và 55 phóng viên đến từ 55 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc UEFA. Hội đồng 159 người sẽ chọn ra ba cầu thủ, người đứng đầu năm điểm, đứng thứ hai được ba điểm và đứng thứ ba nhận một điểm. HLV không thể chọn cầu thủ ở cùng đội. Số điểm của một cầu thủ là tổng điểm mà 159 người này đã chấm cho họ.

Robert Lewandoski chiến thắng mùa trước, nhưng lần này đứng ngoài Top 3, cùng Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Kylian Mbappe, Raheem Sterling, Cristiano Ronaldo và Erling Haaland.

Trong ba giải thưởng cá nhân uy tín gồm "Cầu thủ hay nhất năm" của UEFA, The Best của FIFA và Quả Bóng Vàng của tạp chí France Football, chỉ giải của UEFA trao theo thành tích mùa. Còn The Best và Quả Bóng Vàng trao theo năm. The Best và Quả Bóng Vàng 2021 chưa có thông tin, nhưng dự kiến trao vào tháng 12/2021. Messi sẽ có nhiều cơ hội đoạt hai giải này hơn, do họ tính thành tích ở Copa America.

Giải "Cầu thủ hay nhất năm" của UEFA trao từ năm 2011, với cầu thủ giàu thành tích nhất là Ronaldo với ba lần đoạt giải năm 2014, 2016 và 2017. Messi hai lần nhận giải năm 2011 và 2015. Còn lại Andres Iniesta, Franck Ribery, Luka Modric, Virgil van Dijk và Lewandowski mỗi người một lần.